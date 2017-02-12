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''هو و هي'' : الدوام ينقب الرخام

Dimanche 12 Février 2017
سمير القرماسي

يشكل برنامج " هو و هي " الذي تقدمه مريم بن حسين ليلة الثلاثاء على قناة التاسعة نقلة في البرامج الاجتماعية الترفيهية ، و لئن شهدت القنوات الشرقية برامج مشابهة مثل " كلام نواعم " و " ست الستات " و غيرهما الا انه لاول مرة تقريبا يوجد برنامج يعنى بالعلاقة الزوجية و الرجل و المراة عموما في مختلف المستويات وقد بدا البرنامج يشق طريقه بثبات و يكسب مع كل حصة جمهورا جديدا رغم المنافسة الشرسة التي يجدها من قنوات و برامج اخرى ناجحة خاصة برنامج امور جدية على قناة الحوار التونسي ، و هذه المنافسة لن تخدم سوى المشاهد الباحث عن طبق اعلامي ثري و مفيد بعد رحلة يوم كامل من العمل او الدراسة .

كما ان المنافسة دافع الى مزيد الابتكار و تطوير الافكار . لقد اثبتت مريم بن حسين في كل مناسبة قدرتها على استقطاب الجمهور و تطوير تجاربها الاعلامية و هاهي اليوم تكسب الرهان في مثل هذه النوعية من البرامج التي تتطلب ثقافة واسعة و الماما باخر الابحاث النفسية و الاجتماعية و الاحوال الشخصية لذلك بدا فريق البرنامج متنوعا بوجود مختص في علم الاجتماع (الدكتور بن عبد الله ) ، اضافة الى المسحة الترفيهية الموجودة .
انه برنامج جريء و طريف يقطع مع البرامج الباهتة و الكلاسيكية وهو اضافة جديرة بالتنويه في البرمجة الجديدة لقناة التاسعة .
العمل و التجديد يتطلب مضاعفة الجهد و الاجتهاد المتواصل و الصبر ، و كما قيل قديما " الدوام ينقب الرخام ".



Publié le:2017-02-12 23:14:19

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