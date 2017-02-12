زوبعة المرزوقي في فنجان ما تبقّى من النداء

Dimanche 12 Février 2017





Publié le:2017-02-12 21:20:47

هجرت الحاسوب و حرمت أناملي من طرق لوح المفاتيح لسويعات متأففا على التعليق لما يحدث أمام بيت الرئيس السابق، فتصريح المرزوقي لم يكن الأول ولا الأخير و سقوطه في فخاخ ما يسهل تأويله لإحداث البوز ممكن مهما كان الموضوع : تونس، المواطن، شقوق النداء، شعب النهضة، التوافق، المعيشة،... يُشهد للرجل نظافة يده و علوّ ثقافته و درايته العلمية فهناك طيف لا بأس به من الشعب الكريم مهتم بأحواله و متيم بأفكاره ولكن حظه في السياسة لم يرتفع قط لما ناله من حظوة في الميدان الحقوقي. لا ينكر العاقل أنه كان رئيسا فعليا لتونس في فترة امتدت لثلاث سنوات و كانت له مواقف مشرفة رغم ارتباطها بالعجلة، فإصراره بمعية رفاقه في الحكم على ختم الدستور يعتبر أكبر انجاز يحفظ الثورة اليوم وغدا و يبعد شبح الانقلاب و النيل من الهيئات المستقلة والحريات والديمقراطية الوليدة بشكل عام.لكن الشعب، مهما كان وصف المرزوقي له، هو الذي حسم الأمر بطريقة ما وهاهي مرحلة لا تختلف الكثير عن سابقتها رغم الشرعية الانتخابية والتوافقية التي تسودها. من ظن يوما أن الأشخاص بمفردهم يقدرون على الانجاز في برهة من الزمن فهو الواهم على الدوام إذ أن الدول القوية بنيت عبر التاريخ و برجالات عديدة وشعب متحد يطلب الرقي بجهد وكد. هنا عرفنا ان زوبعة التصريح في كلا الاتجاهين تأتي لإخفاء الحقائق التي يعلمها المواطن البسيط لا سيما وأنه يعيش وضع مجتمعه بالليل والنهار ويلقى ما بيّنه المرزوقي يوميا في المعمل والمخزن والحافلة والتاكسي والقاعة و المؤسسة والملعب والشارع وما أدراك ما الشارع.انّ توظيف هذا التصريح الى حد الإجحاف و حشد بضعة أنفار للتظاهر و شحذ سكاكين الاعلام للتقطيع والتريش ردّني الى الحاسوب فداعبت الفأرة و انبريت كاتبا لهاته الكلمات، غاية الأمر صرف أهل الثورة عن التناحر إذ أنّ المطلوب تفريقهم و دق إسفين التباغض بين قناعات و أفكار ظهرت بعد الثورة بعد أن غيّبها الاستبداد لعقود. شقوق الشقوق و المؤلفة قلوبهم و أغلب المتحسرين على فرار المخلوع وجدوا في هذا التصريح لقناة الجزيرة الفرصة الجهنمية للنيل من الثورة بدءا بالمرزوقي ثم التأسيسي ثم الدستور. المرزوقي يختزل بكل بساطة الخصم الظاهر الذي يمكن أن تطلق شقوق الشقوق ألسنتها للنيل منه فلا كتلة ولا توافق يحميانه لأنّ خصوما أخرى يعسر شتمها على العلن فيتحمل المسكين وزر الوضع الانتقالي بمفرده. حتى حزبه لا يكاد يفهم الواقع فينجرّ نحو رد الفعل السريع لا سيما وأنه جرب التشقق وأبلى فيه البلاء الحسن فوهنت شوكته وأضحى على هامش الحياة السياسية.لقد خرجن اليوم لتعلو عقيرتهن بالصراخ أمام بيت الرئيس السابق محاولات عبثا طرده وكأنه آثم و كأنّهن أجهزة الدولة التي تحاسبه عمّا بدر منه. تيه ما بعده تيه وضياع لما تبقى من الصفوف المعوجة التي تسببت في إحداث الشقوق وتصدع الواجهة الانتخابية التي بنيت لتسقط بعد أشهر قليلة فتترك المتحسرات على أصواتهن يصطدن فرصة كهذه للظهور من جديد. لقد صرّح أصحاب الشقوق ما هو أدهى وأمرّ إذ تطول القائمة إذا ما ذكرت الزلات والعثرات السياسية والتصريحات الخادشة و الهفوات الأخلاقية و ادلاءات الجهل و الحمق و الغباء ولكننا لم نر من يحرك ساكنا منهن ولم يخرجن إلى الإعلام أو يتظاهرن استنكارا لذلك. سيعدن لبيوتهن ينتظرن لغطا آخر للمرزوقي فيخرجن من جديد إلى أن تأتي الانتخابات المقبلة بالجديد ففنجان النداء المتشقق لا يحتمل نسيما يصيب احد المعتمدين المعيّنين فكيف له بزوبعة المرزوقي إذا ما عجز عن وقفها بعد أن ساعد على هيجناها.