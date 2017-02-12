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Tribune

تهديدات بمغادرة تونس اذا لم تُسحب الجنسية عن المرزوقي ..

Dimanche 12 Février 2017
نصرالدين السويلمي

تجاذبات واختلافات بين خصوم المرزوقي وانصاره شهدتها بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، ففيما اكد الخصوم ان المسيرة او التجمع نجح في مقاصده ورفضوا الافصاح عن عدد المشاركين واكتفوا يتفنيد الرواية الاخرى ، اعلن انصار الرئيس السابق ان العدد الاجمالي للمشاركين تجاوز العشرة بقليل ، مؤكدين ان اعداد رجال الامن كانت اكثر من عدد المتظاهرين.

في نفس السياق اعلنت احدى المشرفات على المظاهرة انها وحين وصلت مع زملائها االى المكان تفاجأت بهروب المرزوقي ، و اكدت ان المحتجين لن يأتوا لإثارة المشاكل ولا للتصعيد ، كما شددت على ان الأمن تواجد بكثافة للحيلولة دون وقوع صدامات !!! استعملت الناشطة التي كانت بصدد الادلاء بتصريح لقناة تي ان ان ، عبارات اكبر بكثير من الواقع حين تحدثت عن الصدام والمشاكل والاحتجاج ..، والاكيد ان المستمع لتلك الكلمات يخال نفسه امام جماهير غفيرة تطوق المنطقة باسرها ولا تطوق بيت المرزوق فحسب .

في حين اكدت ناشطة اخرى انهم ينوون القيام على حملة مماثلة في سوسة وتمنت ان تتبعهم الجمهورية بأكملها ، ثم اضافت "كيما قال القذافي نهج نهج زنقة زنقة ، وباش نعملوا عريضة ببطاقات التعريف باش إنّحو الجنسية على المرزوقي ، واذا كان المرزوقي ما نحوش ليه الجنسية احنا باش نخلوا البلاد ونخرجوا منها "


شعارات المظاهرة تراوحت بين المطالبة بسحب الجنسية وايقاف الراتب الشهري للرئيس السابق ، وبين طرد المرزوقي من تونس الى بلد آخر ، اضافة الى تردد عبارة المحاكمة بشكل متواتر على هامش التجمع الذي حشدت له الكثير من المواقع الاعلامية وصفحات النت لكن الاستجابة كانت مخيبة للحضور وللمنابر الاعلامية التي جاءت لتغطية المناسبة لحساب اغراض متباينة .












Publié le:2017-02-12 20:31:49

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8 de 8 commentaires pour l'article 138318

Rinos Fasoulia  (Germany)  |Dimanche 12 Février 2017 à 21h 48m | Par           
تونس ليست محتاجة إلى هؤلاء العاهرات بنات عبد الله قش إلى هؤلاء أشباه الرجال ، إرحلوا أيها الأوباش . تونس لها رجالها و نسائها الأحرار

Naimou  (France)  |Dimanche 12 Février 2017 à 21h 38m |           
Je ne peux que dire miskina tounes avec ces énérguménes qui manifestent mala jahl tenez votre parole et quittez le pays . rih essed tédi ma trod

Mandhouj  (France)  |Dimanche 12 Février 2017 à 21h 36m |           
هددوا بمغادرة البلاد ! إذا لم تنزع الجنسية من المرزوقي ! ؟ ثم يقولوا أن المرزوقي هرب لما راهم ! يخرب عقولكم .. سيدكم المرزوقي ..
نحن نعرف أن بن علي هرب ... و هذا يكفي لنضحك كامل حياتنا .. بن علي هرب .

ثم تتحصل تونس من الخارج عن 850 مليون أوروا لخلاص الأجور أمر يخيف النمط من أن يدخل المجتمع في نقاش حول هذا الموضوع .. التشهير الأخير الذي قام به رئيس الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد شوقي طبيب من أن التحرش بالمبلغين عن الفساد لا يزال قائم، لم يستسغه أيتام التجمع .. إنتصار السيدة النصراوي للرئيس السابق أحرج ايتام بن علي ..

على كل حال أرض الواسعة الله يجيبكم في الصواب .. السعودية تاب عليها ربي لم تعد تقبل السراق ، بعد أن تفطنت من أن بن علي فر من بلاده و لم يأتي في زيارة كما دلس على حكام السعودية وقت هروبه .. شفوا ترامب ، هو سارق كبير وهو يحب كثير ايتام الديكتاتورية ، لعله يقبل بكم ... لكن احذروا الشعب الأمريكي العظيم فهو لا يقبل بلسراق أمثالكم .

زوز حويجات يلزم تعرفوهم :
1- المرزوقي فوق رؤوس أغلب التوانسة ، إلا أنتم ، و هذا شرف له ،
2- نشكر بن علي على الهروب الباهي الذي خلده في تاريخ التجمع و أيتام ليلى . كلما أتذكر هروب بن علي ينشرح صدري و ابتسم .. ثم أغني : فلا عاش في تونس من خانها ...

ثم ليعلم الجميع أننا هنا في في الحقيقة في حالة صراع طبقات و ليس صراع أقطاب .. برجوازية التجمع ستخسر المعركة .. و إستكمال المسارات ضرورة وجودية ستذهب إليها الدولة دون تقسيم المجتمع ، رغم أنف أيتام بن علي الهارب .

ثم لنحذر الضربات الارهابية .. المجموعات الارهابية تحب مثل هذا الجو .

بن علي هرب .

Mandhouj  (France)  |Dimanche 12 Février 2017 à 21h 33m |           
هددوا بمغادرة البلاد ! إذا لم تنزع الجنسية من المرزوقي ! ؟ ثم يقولوا أن المترزقي هرب لما راهم ! يخرب عقولكم .. سيدكم المرزوقي ..
نحن نعرف أن بن علي هرب ... و هذا يكفي لنضحك كامل حياتنا .. بن علي هرب .

ثم تتحصل تونس من الخارج عن 850 مليون أوروا لخلاص الأجور أمر يخيف النمط من أن يدخل المجتمع في نقاش حول هذا الموضوع .. التشهير الأخير الذي قام به رئيس الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد شوقي طبيب من أن التحرش بالمبلغين عن الفساد لا يزال قائم، لم يستسغه أيتام التجمع .. إنتصار السيدة النصراوي للرئيس السابق أحرج ايتام بن علي ..

على كل حال أرض الواسعة الله يجيبكم في الصواب .. السعودية تاب عليها ربي لم تعد تقبل السراق ، بعد أن تفطنت من أن بن علي فر من بلاده و لم يأتي في زيارة كما دلس على حكام السعودية وقت هروبه .. شفوا ترامب ، هو سارق كبير وهو يحب كثير ايتام الديكتاتورية ، لعله يقبل بكم ... لكن احذروا الشعب الأمريكي العظيم فهو لا يقبل بلسراق أمثالكم .

زوز حويجات يلزم تعرفوهم :
1- المرزوقي فوق رؤوس أغلب التوانسة ، إلا أنتم ، و هذا شرف له ،
2- نشكر بن علي على الهروب الباهي الذي خلده في تاريخ التجمع و أيتام ليلى . كلما أتذكر هروب بن علي ينشرح صدري و ابتسم .. ثم أغني : فلا عاش في تونس من خانها ...

ثم ليعلم الجميع أننا هنا في في الحقيقة في حالة صراع طبقات و ليس صراع أقطاب .. برجوازية التجمع ستخسر المعركة .. و إستكمال المسارات ضرورة وجودية ستذهب إليها الدولة دون تقسيم المجتمع ، رغم أنف أيتام بن علي الهارب .

ثم لنحذر الضربات الارهابية .. المجموعات الارهابية تحب مثل هذا الجو .

بن علي هرب .

BenMoussa  (Tunisia)  |Dimanche 12 Février 2017 à 21h 27m |           
هؤلاء سفهاء القوم وحثالتهم ان غادروا فلن ناسف عليهم وان بقوا فلن نعير لهم وزنا
ثم اين كانت هذه يوم قال الباجي "ما هي كان مرى" لماذا لم تنتصر لجنسها
الظاهر انها شغالة بالرموت كنترول اي الكوموند

KhNeji  (Tunisia)  |Dimanche 12 Février 2017 à 21h 19m |           
تأكدوا أن الجنسية لن تسحب وماعليكم إلا تنفيذ وعدكم بمغادرة البلاد وريح السدد

Karimyousef  (France)  |Dimanche 12 Février 2017 à 21h 18m | Par           
Ce rassemblement est un échec cuisant même pas une douzaine du d'individus.Quelle honte!

Essoltan  (France)  |Dimanche 12 Février 2017 à 21h 14m |           
يا خساره , لقد أصبح التونسي للتونسي " نقمة " , لماذا ??????????



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