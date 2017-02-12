تهديدات بمغادرة تونس اذا لم تُسحب الجنسية عن المرزوقي ..

Dimanche 12 Février 2017





Publié le:2017-02-12 20:31:49

تجاذبات واختلافات بين خصوم المرزوقي وانصاره شهدتها بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، ففيما اكد الخصوم ان المسيرة او التجمع نجح في مقاصده ورفضوا الافصاح عن عدد المشاركين واكتفوا يتفنيد الرواية الاخرى ، اعلن انصار الرئيس السابق ان العدد الاجمالي للمشاركين تجاوز العشرة بقليل ، مؤكدين ان اعداد رجال الامن كانت اكثر من عدد المتظاهرين.في نفس السياق اعلنت احدى المشرفات على المظاهرة انها وحين وصلت مع زملائها االى المكان تفاجأت بهروب المرزوقي ، و اكدت ان المحتجين لن يأتوا لإثارة المشاكل ولا للتصعيد ، كما شددت على ان الأمن تواجد بكثافة للحيلولة دون وقوع صدامات !!! استعملت الناشطة التي كانت بصدد الادلاء بتصريح لقناة تي ان ان ، عبارات اكبر بكثير من الواقع حين تحدثت عن الصدام والمشاكل والاحتجاج ..، والاكيد ان المستمع لتلك الكلمات يخال نفسه امام جماهير غفيرة تطوق المنطقة باسرها ولا تطوق بيت المرزوق فحسب .في حين اكدت ناشطة اخرى انهم ينوون القيام على حملة مماثلة في سوسة وتمنت ان تتبعهم الجمهورية بأكملها ، ثم اضافت "كيما قال القذافي نهج نهج زنقة زنقة ، وباش نعملوا عريضة ببطاقات التعريف باش إنّحو الجنسية على المرزوقي ، واذا كان المرزوقي ما نحوش ليه الجنسية احنا باش نخلوا البلاد ونخرجوا منها "شعارات المظاهرة تراوحت بين المطالبة بسحب الجنسية وايقاف الراتب الشهري للرئيس السابق ، وبين طرد المرزوقي من تونس الى بلد آخر ، اضافة الى تردد عبارة المحاكمة بشكل متواتر على هامش التجمع الذي حشدت له الكثير من المواقع الاعلامية وصفحات النت لكن الاستجابة كانت مخيبة للحضور وللمنابر الاعلامية التي جاءت لتغطية المناسبة لحساب اغراض متباينة .