رسمي مباراة مستقبل المرسى/النادي الإفريقي يوم الاربعاء 15 فيفري

وكان مسؤول في الهيئة المديرة لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى عبر " عن استغرابه على اثر تغيير مباراة فريقه أمام النادي الافريقي في إطار الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى للبطولة وذلك من الأربعاء 15 فيفري إلى يوم الثلاثاء 14 ".
واوضح معز الغربي في مداخلة له ظهر اليوم الاحد على امواج احدى الاذاعات الخاصة " تغيير موعد المقابلة تم دون استشارة فريق مستقبل المرسى وهو الأمر الذي يرفضه المستقبل " مشيرا الى ان فريقه " قام بتحضيراته واجرى تدريباته لهذه المباراة على اساس أنها ستقام يوم الأربعاء " واضاف " فريق مستقبل المرسى بعث بمراسلة الى الرابطة لابلاغها رفضه إجراء المباراة يوم الثلاثاء .."
وفي ما يلي البرنامج المعدل للجولة الختامية للمرحلة الاولى للبطولة
الاربعاء 15 فيفري المجموعة ا
ملعب الطيب المهيري بصفاقس س 14 النادي الصفاقسي / النادي البنزرتي
ملعب سيدي بوزيد س 14 النجم الاولمبي بسيدي بوزيد/ النجم الساحلي
ملعب بن قردان س 14 اتحاد بن قردان / شبيبة القيروان
ملعب جربة حومة السوق س14 الترجي الجرجيسي/ اتحاد تطاوين
المجموعة ب
في المرسى س 14 مستقبل المرسى - النادي الافريقي
ملعب رادس س 16 الترجي الرياضي/ نجم المتلوي
ملعب حمام الانف س 14 نادي حمام الانف/مستقبل قابس
الملعب البلدي ببوشمة س 14 الملعب القابسي/الاولمبي الباجي
ر- م ف
Publié le:2017-02-12 18:58:04
Par:sinbad (Qatar )
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