رسمي مباراة مستقبل المرسى/النادي الإفريقي يوم الاربعاء 15 فيفري

Dimanche 12 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-12 18:58:04

- مساء اليوم الاحد ان " مباراة مستقبل المرسى وضيفه النادي الافريقي لحساب الجولة الختامية من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ستقام رسميا يوم الاربعاء 15 فيفري الجاري على غرار بقية مباريات هذه الجولة".وكان مسؤول في الهيئة المديرة لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى عبر " عن استغرابه على اثر تغيير مباراة فريقه أمام النادي الافريقي في إطار الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى للبطولة وذلك من الأربعاء 15 فيفري إلى يوم الثلاثاء 14 ".واوضح معز الغربي في مداخلة له ظهر اليوم الاحد على امواج احدى الاذاعات الخاصة " تغيير موعد المقابلة تم دون استشارة فريق مستقبل المرسى وهو الأمر الذي يرفضه المستقبل " مشيرا الى ان فريقه " قام بتحضيراته واجرى تدريباته لهذه المباراة على اساس أنها ستقام يوم الأربعاء " واضاف " فريق مستقبل المرسى بعث بمراسلة الى الرابطة لابلاغها رفضه إجراء المباراة يوم الثلاثاء .."ملعب الطيب المهيري بصفاقس س 14 النادي الصفاقسي / النادي البنزرتيملعب سيدي بوزيد س 14 النجم الاولمبي بسيدي بوزيد/ النجم الساحليملعب بن قردان س 14 اتحاد بن قردان / شبيبة القيروانملعب جربة حومة السوق س14 الترجي الجرجيسي/ اتحاد تطاوينفي المرسى س 14 مستقبل المرسى - النادي الافريقيملعب رادس س 16 الترجي الرياضي/ نجم المتلويملعب حمام الانف س 14 نادي حمام الانف/مستقبل قابسالملعب البلدي ببوشمة س 14 الملعب القابسي/الاولمبي الباجير- م ف