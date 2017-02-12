بطولة الرابطة المحترفة الثانية //الجولة 15// النتائج

المجموعة الاولى
في بن عروس سبورتينغ بن عروس 3 احمد الشعانبي (25)/ زياد النايلي (31) سمير العروسي (45) اتحاد سليانة 2 حلمي الثوابتي (40)/احمد صبري (65)
في حمام سوسة امل حمام سوسة 1 سيف العياري (31) ملعب منزل بورقيبة صفر
في المنستير الاتحاد المنستيري 1 خليل الصكلي (80) اولمبيك الكاف صفر
في القصرين مستقبل القصرين 1 محمد المثلوثي (50) النادي القربي 1 وسيم باني (36)
في قفصة قوافل قفصة 1 مالك الاندلسي (91) نادي كرة القدم بالحمامات صفر
المجموعة الثانية
في اريانة (دون حضور الجمهور) جمعية اريانة 2 طارق خوذي (19) ايهاب الطرودي (49) سكك الحديد الصفاقسي 2 اسامة بوبكر (5) رشوان البغدادي (80)
في باردو الملعب التونسي 1 يوسف الجلاصي (36) الملعب النابلي صفر
في قرمبالية قرمبالية الرياضية صفر اولمبيك مدنين صفر
في جندوبة جندوبة الرياضية 3 خليل المعروفي ض ج (34) الصحبي شلبي (66)/ حسني العبيدي (85) هلال مساكن 1 عثمان السعيدي (93)
في صفاقس الملعب الصفاقسي 1 عماد جابر ض ج (85) جمعية جربة 3 نادر البنزرتي (31)/اشرف التريكي ض ج (45)/ ايمن برشاش (92)
Publié le:2017-02-12 17:21:09
Par:Chebbonatome (Tunisia )
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