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Tribune

هل صدمنا المرزوقي ام صدع بالحقيقة المرة ؟

Dimanche 12 Février 2017
بقلم الاستاذ بولبابه سالم

تصريح جديد و ردود فعل عنيفة ، هذا ما يحدث في كل اطلالة اعلامية للسيد منصف المرزوقي ، تحدث لقناة الجزيرة عن تدهور الاخلاق في المجتمع التونسي و تفشي الفساد و انهيار القيم و التي اعتبرها ليست من جينات الشعب لكن حصل تدمير منهجي بلغ اوجه في فترة حكم بن علي ..

كانت اعنف ردود الفعل هي الدعوة الى التظاهر امام بيته في سوسة ، وهي دعوة ليست بريئة تبنتها بعض اطراف المجتمع المدني و تحمل خلفيات جهوية مقيتة تقف وراءها اطرافا باتت تقتات على نبرة العداء المنظم للرئيس السابق و تحاول التهرب من الاستحقاقات التي يفرضها الشارع المحتقن بسبب الاحتجاجات الاجتماعية .طبعا اثارة مثل هذه النعرات ستحرق اصحابها قبل المرزوقي لان هناك خطوط حمراء في التعبير عن الراي حتى لا يتحول الامر الى لعب بالنار .

هناك من يقول ان ما يسع المفكر لا يسع السياسي ، و قيلت حتى عند تصريح راشد الغنوشي حول الاسلام الغاضب ،، فمن قرا كتاب " الشخصية التونسية " للباحث الاجتماعي منصف وناس سيدرك ان ما قاله المرزوقي لا يختلف عن محتوى الكتاب ، فالشخصية التونسية التفافية و تسعى الى قضاء شؤونها بطرق غير قانونية عبر الرشوة و المحسوبية ،، و كلنا يعلم كيف تقضى المصالح و تتم الترقيات في الادارة و غيرها ..و لا يغيب عن الجميع موجة التمييع و تشليك التعليم و التضييق على البحث العلمي الجامعي و تغييب الكفاءات و اصحاب الراي عن منابر الاعلام منذ التسعينات مما دفع بالكثيرين الى الهجرة نحو الخليج و اوروبا .


لكن ، هل المرزوقي السياسي مخول ان يتحدث بتلك الطريقة عن شعبه في منبر اعلامي اجنبي وهو الذي كان رئيسا للبلاد و حصد على نسبة مرتفعة من الاصوات في الانتخابات الرئاسية من اولئك الناس الذين وصفهم بما تقدم؟. هنا بيت القصيد ، و لعلها الصدمة التي عنونت بها المقال .. قد يقول المفكر ما يصدم المجتمع ليستنهضه و يدفعه الى المراجعة و التفكير و تابعنا مواقف صادمة من اكاديميين و اساتذة جامعيين حول عقائد الشعب لكننا لم نسمع ذات الاصوات المستنكرة ممن يحشدون الناس و منابر الاعلام للتنديد بالمرزوقي ، قد تكون الماكينة جاهزة باستمرار لضرب الرجل ، لكن من ينكر اليوم اننا نعيش ازمة قيم ؟ من ينكر ان تفشي الفساد سببه انهيار الاخلاق .. من يقول ان السياسة بلا اخلاق فهو جاهل بالسياسة و بلا اخلاق ، لان السياسة بماهي تدبير شؤون الناس تحتاج الى قيم العدل و التوزيع العادل للثروة ، و لن يتحقق ذلك دون قيم اخلاقية ، فالفساد سببه الفاسدون و المتحللون من الضوابط الاخلاقية ..
في التنافس السياسي يتصيد السياسيون اخطاء بعضهم و هذا امر طبيعي ، لكن الاخلاق السياسية تستوجب حدا ادنى من الادب .. قالت سيغولين روايال بعد الحملة التي طالت فرانسوا فيون انها تختلف معه لكنها تحترم زوجته و وصفتها بالمراة الجدية و الجديرة بالاحترام لانها تعرفها جيدا و لا يجب النزول الى القاع بسبب التنافس السياسي.. ليت قومي يعلمون ، لكن " على من تتلو زبورك يا داود ؟؟
كاتب و محلل سياسي

Publié le:2017-02-12 14:55:10

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2 de 2 commentaires pour l'article 138309

Khemais  (Switzerland)  |Dimanche 12 Février 2017 à 15h 31m |           
...أستووا يرحمكم الله قبل فوات الأوان

...أستووا يرحمكم الله قبل فوات الأوان

...أستووا يرحمكم الله قبل فوات الأوان

Maxii Melinoss  (Tunisia)  |Dimanche 12 Février 2017 à 15h 01m |           
هي الحقيقة المرة ولا نقدر ان نغطي عين الشمس بالغربال



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