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Tribune

التعليم/التقني/المهني/التكنولوجي الى زوال

Dimanche 12 Février 2017
متفقد تعليم ثانوي

هناك إجماع وطني حول دور وأهمية التعليم التقني والمهني والتكنولوجي في تكوين فئة كبيرة من رواد المؤسسات التعليمية لمختلف المستويات العمرية بما يسهم في تنويع سبل التعلّم ويخفض من نسب البطالة. وتزداد أهمية التعليم التقني والمهني في ضل التطورات التقنية والتكنولوجية السريعة وما ينتج عنها من تغيرات في عالم المهن ووسائل وأساليب العمل الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة لتطوير منظومة التعليم التقني والمهني باستمرار.

لكن للأسف الشديد ورد بمخرجات اللجان الفنية في باب هيكلة التعليم والمتمثل في:
• حذف شعبة العلوم التقنية من مسلك العلوم وإدراجها تحت مسلك العلوم التكنولوجية خيار إعلامية
• الإبقاء على المدارس التقنية على حالها كمرحلة تحضيرية لتكوين المهني لفائدة التلاميذ غير القادرين على متابعة التعلمات في المرحلة الإعدادية.

• عدم إحداث مسلك تكنولوجي يفضي إلى بكالوريا تكنولوجية في اختصاص هندسة المنظومات الذاتية(Ingénierie des Systèmes Automatisés ISA) واختصاص تصور وصنع المنتجات (Conception et Réalisation des produitsلوطني مخالفة تماما لكل ما انتهى إليه رصد واقع التعليم التقني/المهني/التقني/التكنولوجي وما صدر عن قطاع متفقدي التكنولوجيا و ما اقترحته لجان الحوار الوطني من تصورات منهجية وعلمية للنهوض بهذا التعليم، اضف الى ذلك الدراسة التي انجزها مكتب الدراسات الفرنسي 2013-2015 بمشاركة متفقدي المواد التقنية ومتفقدي الاقتصاد والتصرف ومتفقدي الإعلامية.



Publié le:2017-02-12 14:50:10

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