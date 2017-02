Visites inopinées et indélicatesses répétées de l’ambassadeur de France en Tunisie : décrypter le visible et décoder le subliminal

Dimanche 12 Février 2017





Publi le:2017-02-12

Suite sa nomination, il y a quasiment 100 jours, son excellence lambassadeur de France en Tunisie a offens les Tunisiennes et les Tunisiens, par ses propos maladroits au sujet de linscurit en Tunisie et de sa mission salvatrice pour rtablir la scurit en Tunisie. Cet intellectuel reconnu dans lunivers littraire parigot, clbre par ses proximits avec les mdias dominants et les milieux bling-bling de la culture affairiste, se croyait en terrain conquis pour se permettre de tels propos contreproductifs pour une conomie tunisienne, encore convalescente; surtout en de des minimas diplomatiques, bass notamment sur le respect de la souverainet du pays daccueil.Son excellence Olivier Poivre dArvor (OPA) sest fourvoy, au nom de la France, en se prononant sans prendre la mesure des rels dfis et enjeux de ce qui se passe dans lex-colonie franaise, o il venait daccoster en bateau, pour cultiver une ligne de communication, miroitant une reconqute par la mer.Mais lhistoire ne sarrte pas l! Depuis sa nomination, soit presque 4 mois, cet ambassadeur sest mis sillonner la Tunisie, du nord au sud et dest en ouest, et se prononcer sur tout et rien, nous rappelant lindlicatesse des anciens Rsidents gnraux de France en Tunisie. Les photos des exploits dOPA sont dailleurs affiches sans discernement ni vergogne sur son Facebook officiel, comme ambassadeur en Tunisie. Cest drle, sur ces photos il sest montr promoteur du mets traditionnel du Mouled (mangeant el Assida avec un couvert en argent dans une mise en scne folklorique), en acheteur doranges auprs de vendeurs installs la sauvette sur des marchs informels, ou encore en passionn des ghorfas de Mdenine et surtout de son arrire-pays frontalier avec la Libye. Le tout illustr par des photos choquantes, entre autres dans une maison culturelle et communautaire, dans lun des quartiers les plus dshrits de la Tunisie entire (El Harra de Mdenine).Ce qui retient lattention a trait aux intrusions rustres, irrespectueuses des gens (pris en photo leur insu et sans pralable autorisation) et inopines dans un pays o les traces et cicatrices bantes de la colonisation franaise dans le Sud tunisien sont encore saignantes et criantes. Des veuves danciens combattants tunisiens ayant libr Paris (aot 1994, Division Leclerc) et des victimes des abus coloniaux en Tunisie (blesss, emprisonns, torturs, expropris, etc.) sattendent des excuses ou une vraie reconnaissance de leurs droits; et pourquoi pas des visites de son excellence avec des vrais mots de compassions et de gestes concrets et humains hors du bling-bling des camras et des accompagnateurs rustres de son excellence.Rien de tout cela, OPA fait comme si de rien ntait et se permettait rcemment dorganiser une visite dans un lyce public en plein jour pour inspecter un cours de franais et de francisation. Heureusement que les structures syndicales ont pris les devants pour lui barrer la route et viter encore plus dhumiliation la souverainet tunisienne, ou ce quil en reste en ltat actuel. En lisant cette nouvelle rcemment sur Babnet.net, je nai pas pu mempcher de penser un autre colon franais, Jules Verne (1828-1905), qui recommandait, entre autres, pour la Tunisie une ducation laque en franais et avec un programme et des connaissances plus rudimentaires et plus manuelles, que ce que lon pourrait prodiguer aux enfants franais. Les historiens peuvent tmoigner que Jules Verne pensait que les Tunisiens font partie dune race infrieure qui mritait dtre civilise par une colonisation mene, tambour battant, par une race suprieure, savoir des Franais de France.Sans emprunter le mme discours verbeux, ou le style baveux, de son excellence OPA, je souhaite attirer lattention au sujet de cinq dfis qui attendent cet ambassadeur dans le cadre de son mandat en Tunisie. Ce nest pas pour polmiquer ou pour envenimer une situation dj pestifre par des propos axs sur les enjeux scuritaires, la gesticulation mdiatise et occultant les vritables dfis de sa mission.Le premier dfi de laction dOPA consiste contribuer lapaisement de la situation dune Tunisie encore meurtrie par des actions terroristes qui ont mis terre un secteur touristique crateur demplois et de croissance dans une large frange du littoral. À ce sujet, son excellence OPA, habitu certainement au style sensationnel et goujat sest montr en de des attentes et de la prudence requise, pour rassurer les touristes et les amis de la Tunisie.Le deuxime dfi de son excellence consiste purer sa pense et son action de toutes les vellits autoritaires et inscrites dans un schme de paternalisme endmique observ chez les responsables franais concerns par la coopration avec la Tunisie. La Tunisie post-printemps arabe ne se compare pas au Mali ou au Tchad, et encore moins la Tunisie de Bourguiba ou de Ben-Ali. Lapproche hgmonique et arrogante telle que dveloppe dans les mdias franais au sujet du statut de la France dans ses ex-colonies est dsormais obsolte, puisque hors du temps et des ambitions des nouvelles gnrations Tuniso-Tunisiennes et Franco-Tunisiennes.Le troisime dfi relever par cet ambassadeur a trait aux faons daider une Tunisie dmocratique et la frontire directe de nombreux pays de lUnion europenne. Ce dfi est de taille, et OPA sest certainement rendu compte en visitant les confins enclavs dans les rgions intrieures de la Tunisie profonde, que la Tunisie a t taille ltroit par une France coloniale ambitionnant maintenir pour toujours lAlgrie, en atrophiant la Tunisie de ses contres sahariennes riches en ptrole et autres gisements prcieux. Pour faire oublier ces mfaits, il pourrait par exemple procurer davantage de visas et de bourses dtudes pour les enfants issues des rgions meurtries par des frontires dessines la rgle plate par des intrts franais et hors du pouvoir de la Tunisie daujourdhui.Le quatrime dfi, et celui-ci est conomique ayant trait aux propos rcents dElizabeth Guigou, prsidente de la Commission des Affaires trangres l'Assemble nationale. Mme Guigou semble sinquiter des faons dont la Tunisie essayait de rgler les contingences commerciales vcues rcemment par les populations vivant du commerce avec le voisin libyen, et mettant en contact des familles et tribus consanguines vivant de part et dautre des frontires, les mmes frontires dont on parlait prcdemment. Tout porte croire que les arrangements lamiable entre voisins et tribus lies peuvent enfanter linscurit pour lEurope et prolifrer la contagion terroriste. Entre pays et voisins, la libert de commercer directement des biens et services (lgaux et imposables) constitue un droit universel, dfendu par lOrganisation mondiale du Commerce. Aujourdhui, la Tunisie accuse un manque gagner estim 15% de son PIB, et ce suite aux fermetures de ses frontires avec la Libye et la guerre qui svit dans ce pays. La France peut aider la Tunisie et les industries tunisiennes commercer davantage avec les pays africains et en premier lieu avec la Libye, en vitant de semer la zizanie habituelle.Le cinquime dfi, et non le moindre, consiste reconnaitre les contributions des Tunisiens dans la libration de Paris et de la France du joug colonial allemand entre 1942 et 1945. OPA est invit venir apporter du rconfort des veuves, des descendants, des blesss (physiquement ou moralement), dont beaucoup sont encore vivants dans le sud de la Tunisie et pas seulement, mais toujours sans reconnaissance minimale de la part de la France, aujourdhui, reprsente par son curieux ambassadeur!Jaurai traiter de ce sujet et de ses dfis stratgiques, dans de prochains billets traitant dautres enjeux subliminaux sous-jacents aux comportements et aberrations socio-conomiques de la diplomatie franaise en Tunisie, et de cet ambassadeur, le moins quon puisse dire peu circonspect et ne reculant devant rien pour mettre les pieds dans le plat tunisien.(*) Ph. D. en conomique politiqueUniversitaire au Qubec, Canada