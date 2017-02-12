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Politique

السفارة الإيرانية في تونس تحتفل بالذكرى 38 للثورة الاسلامية‎

Dimanche 12 Février 2017
بــاب نــات - أحيت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تونس الذكرى الـ38 للثورة الإسلامية يوم الخميس 9 فبرایر 2017 و قد حضر الاحتفال وزير الثقافة محمد زين العابدين بالإضافة إلى قيادات الاحزاب الى جانب حضور ممثلي البعثات الدبلوماسية بتونس والعديد من وجوه الثقافة والإعلام.

و قد القي السفير الجمهورية الاسلامية في تونس مصطفى بروجردي كلمة أكد فيها على الخطى الثابتة للجمهورية الإسلامية نحو الرقي بشعبها و تحقيق المزيد من النجاحات بعد عقود من الصبر و التضحيات.. و من جهته القي محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية التونسي كلمة اكد فيها على متانة العلاقات التاريخية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية و تونس داعيا الى مزيد العمل على تعزيز العلاقات بين الشعبين كما اكد علي اقامة اسبوع ثقافي تونسي في ايران في 2017





Publié le:2017-02-12 11:10:43

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