السفارة الإيرانية في تونس تحتفل بالذكرى 38 للثورة الاسلامية‎

Dimanche 12 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-12 11:10:43

- أحيت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تونس الذكرى الـ38 للثورة الإسلامية يوم الخميس 9 فبرایر 2017 و قد حضر الاحتفال وزير الثقافة محمد زين العابدين بالإضافة إلى قيادات الاحزاب الى جانب حضور ممثلي البعثات الدبلوماسية بتونس والعديد من وجوه الثقافة والإعلام.و قد القي السفير الجمهورية الاسلامية في تونس مصطفى بروجردي كلمة أكد فيها على الخطى الثابتة للجمهورية الإسلامية نحو الرقي بشعبها و تحقيق المزيد من النجاحات بعد عقود من الصبر و التضحيات.. و من جهته القي محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية التونسي كلمة اكد فيها على متانة العلاقات التاريخية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية و تونس داعيا الى مزيد العمل على تعزيز العلاقات بين الشعبين كما اكد علي اقامة اسبوع ثقافي تونسي في ايران في 2017