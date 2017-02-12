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أهم استثمارات ترامب مع العرب

Dimanche 12 Février 2017
وكالات - تربط ترامب علاقات جيدة برجال أعمال وشركات كبيرة في المنطقة العربية، وهذه قائمة بأهمها.

الخطوط الجوية القطرية
من أكبر المؤسسات العربية التي تستأجر مقرات فاخرة يمتلكها دونالد ترامب في الجادة الخامسة بنيويورك، حيث تتعامل الخطوط الجوية القطرية منذ عام 2008 مع "مجموعة ترامب".

وقد تصل كلفة إيجار مقر واحد إلى 100 ألف دولار شهريا، أي ما يفوق مليون دولار في السنة.


وحرص ترامب أن يحضر برفقة زوجته الحفل الذي نظمته الخطوط الجوية القطرية لإطلاق خط الدوحة نيويورك سنة 2007، وأخذ الصور على البساط الأحمر المخصص للضيوف مع رئيس المجموعة القطرية، أكبر الباكر.

الوليد بن طلال
في منتصف التسعينيات واجهت "مجموعة ترامب" متاعب مالية كادت أن تودي بها إلى الإفلاس. وقتها كان الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال يتوسع في استثماراته من خلال "مجموعة سيتي" وشركة "هونداي" للسيارات.

وقد قرر الأمير السعودي حينها امتلاك أحد أكبر فنادق ترامب وهو "بلازا نيويورك" بأكثر من 300 مليون دولار، حسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز". وأكد التقرير أيضا أن الوليد بن طلال ساهم في مسح ديون ترامب بعد تلك الصفقة.

ترامب في دبي
قام الملياردير ترامب في عام 2015 بافتتاح مشروع عقاري كبير في دبي قُدرت قيمته بأكثر من 6 مليارات دولار، ويشمل هذا المشروع 100 فيلا فاخرة وملعبا كبيرا لرياضة الأثرياء "الغولف".

لاندمارك الإماراتية
أبرمت مجموعة "لاندمارك" الإماراتية، التي تعد من كبريات شركات تجارة التجزئة في الشرق الأوسط، اتفاقا حصريا مع "مجموعة ترامب" لبيع منتجاتها، من بينها المجوهرات في متاجر "لايف ستايل" التابعة لها في الكويت والإمارات والسعودية وقطر.​

Publié le:2017-02-12 11:02:51

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