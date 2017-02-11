ندوة صحفية لتسليط الضوء على مختلف فعاليات الدورة الأولى لتظاهرة ''ذبذبات الصحراء'' بقبلي

Samedi 11 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-11 22:08:25

- خصصت الندوة الصحفية التي نظمتها اليوم السبت، لجنة تنظيم تظاهرة "ذبذبات الصحراء" في دورتها الأولى بأحد الفضاءات السياحية بقبلي، للتعريف ببرنامج هذه التظاهرة، وآخر الاستعدادات لإنجاحها والإصغاء الى استفسارات عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني، حول سبل الإسهام في تأثيث برنامج هذه الدورة التي ستلتئم يومي 25 و26 فيفري الجاري، بجبل الطباقة بالمدخل الشمالي لمدينة قبلي.وأوضح مدير هذه الدورة فهمي البلديداوي، في تصريح لمراسل (وات)، ان هذه التظاهرة الثقافية والشبابية الأولى من نوعها بقبلي، تعتبر تتويجا لمسيرة من العمل انطلقت منذ سنة 2013 في الإعداد لتنظيم مهرجان تنموي وثقافي وسياحي وشبابي يشع من ولاية قبلي على المستويين الوطني والدولي، مبينا ان الهدف الأساسي من هذه التظاهرة التي اختيرت لها تسمية " ذبذبات الصحراء" (نسبة للطرف المنظم لها وهي إذاعة نفزاوة "ذبذبات "، والى جهة قبلي الصحراوية "الصحراء")، هو إبراز الطاقات الإبداعية الكامنة لدى شباب الجهة، وقدرته على التميز ونشر ثقافة السلام، خاصة وان شعار هذه الدورة الأولى هو "لنحتفل للسلام".وعبر عن أمله في ان تنجح هذه التظاهرة في تحريك عجلة التنمية بهذه الربوع، الى جانب دعم بعديها الثقافي والسياحي، لا سيما وانه من المنتظر حضور قرابة 40 رجل أعمال من داخل تونس وخارجها لمواكبة فعاليات المعرض التنموي، الذي سيقام تحت الخيام بمنطقة جبل الطباقة، ويبرز اهم المنتوجات الحرفية والفلاحية والطاقات المنجمية والطاقات المتجددة للجهة، في شكل ورشات حية توضح مسار تحضير المنتوجات في مختلف هذه القطاعات.وأكد بخصوص برنامج هذه الدورة، انه ينطلق صبيحة يوم 25 فيفري الجاري عبر تحية للعلم بمشاركة الجيش والامن الوطنيين، في إشارة الى شموخ المنطقة وتغيير الصورة المغلوطة حول علاقة الجبل بالإرهاب في البلاد، ليتواصل البرنامج عشية نفس اليوم بفقرة تنشيطية مفتوحة تخصص للتعريف بالجهة وبأهداف التظاهرة، ليكون الموعد بعدها مع العرض الكورغرافي المميز لهذه الدورة بعنوان "صهيل" للمخرج بسام بن حمادي، الذي يعتبر عملا فنيا ملحميا يقدم لمحة عن احد أبرز الشعراء الشعبيين بالجهة (الشاعر احمد بن احمد بن سالم البرغوثي)، الذي خلد في قصائده صور البادية والجمال والحب وقيم الشهامة التي تميز هذه الربوع، ليفسح المجال في السهرة لتنظيم عرض موسيقي شبابي.أما فعاليات اليوم الثاني من هذه التظاهرة، فستتركز حسب نفس المصدر، على تنظيم معرض حول خصائص الجهة وطاقتها في مجال الصناعات التقليدية والفلاحة والطاقات المتجددة والمنجمية، وهي تمثل فرصة لتعريف رجال الأعمال بهذه الطاقات وحثهم على بعث المشاريع بهذه الربوع، قبل ان يتم تنظيم رحلة سياحية في مختلف المناطق التاريخية بالجهة وغير المستثمرة في القطاع السياحي على غرار عين الدرجين والبليدات القديمة وقبلي القديمة والدبابشة، لتتواصل العروض مساء اليوم الثاني مع الفقرات الفنية التي يؤمنها عدد من الفنانين الشبان.وفي ما يتعلق بالجانب المادي وتسهيلات التنقل لحضور العروض وتأمينها، صرحت أمينة مال هذه التظاهرة مبروكة جاب الله، لمراسل (وات)، بان الميزانية المقدرة لهذه الدورة تناهز 188 الف دينار، ستخصص لإنجاح كافة العروض والأمور التنظيمية، واستضافة المشاركين وتامين إقامتهم، مشيرة الى انه سيتم تأمين فضاء العروض أمنيا وتوفير حافلتين على مدار يومي التظاهرة تربط بين وسط مدينة قبلي والساحة المخصصة للعروض بجبل الطباقة.حمد