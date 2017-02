L’endettement en Tunisie : entre dérapage économique et risque d’asphyxie politique

Samedi 11 Février 2017





Plusieurs observateurs avertis ont constat que lendettement de la Tunisie emprunte une pente dangereusement glissante. Le taux dendettement relativement la richesse produite annuellement (PIB) frle les 60%, et ce nest pas une bonne nouvelle pour les Tunisiennes et Tunisiens. Malgr lorganisation de plusieurs vnements et forums internationaux pour quter des dons et des prts taux avantageux, les rsultats sont dcevants, voire mme inquitants. Les partenaires traditionnels de la Tunisie commencent se questionner sur lutilisation des financements consentis et sur le srieux des gestionnaires et des instances gouvernementales et politiques. Plusieurs pays dits amis, nombreux donateurs traditionnellement gnreux et divers lobbys financiers doutent de la capacit du gouvernement grer sainement les finances publiques, au point quils nexcluent plus la banqueroute du gouvernement tunisien et de la Tunisie! Quoi quon en dise, le risque est grandissant!Rcemment, le gouvernement de la Tunisie a d recourir, non sans difficults, au march financier international pour mobiliser des financements (prts) des conditions draconiennes et inhabituelles : taux dintrt trs levs, sans dlai de grce, sans subvention et pour un remboursement sur un horizon de remboursement trs court (6 7 ans). Les observateurs ont vu dans ce recours, un signe qui ne trompe pas: lconomie est en mauvaise posture et, malgr les avertissements, le gouvernement actuel savre incapable de reverser la vapeur. Les ministres actuels et leurs conseillers-experts narrivent pas grer les contingences, trouver les marges de manuvres budgtaires ncessaires et encore moins innover dans leurs politiques et processus de remise en marche de lconomie et de la cration de la richesse collective.Une sonnette dalarme doit tre tire pour rveiller lopinion publique, les ministres asthniques les lus nafs et un Ras somnolent ! Certains ministres incomptents, hautes personnalits de lestablishment bancaire, financier, montaire (Banque Centrale notamment) et autres responsables des rouages institutionnels attenants doivent reconnatre leur incapacit et se retirer en consquence. Le contexte ne permet pas plus dindulgence ou de tolrance des jeux de coulisses imposs par des dictats dogmatiques ou des idologies partisanes.Si rien nest fait, cinq risques guettent les Tunisiennes et les Tunisiennes.- 1- La faillite de lÉtat peut survenir rapidement si lÉtat continuait se financer aveuglement grce une dette asphyxiante, nocive, coteuse en frais dintrts, mal ngocie et hypothquant les ressources rares du pays et lespoir des gnrations montantes.- 2- Dans un contexte de pression financire internationale (exerce par les prteurs sur le budget de lÉtat), le gouvernement risque de se mettre grer en parant aux dpenses les plus pressantes (visant linscurit, les troubles, les licenciements, les sabotages, etc.), sacrifiant au passage les attentes lgitimes en sant, en ducation, en pouvoir dachat et en bien-tre collectif. Le Dinar tunisien srode dramatiquement.- 3- Plus que jamais depuis la rvolution tunisienne, le cercle vicieux de lendettement se fait sentir de manire latente, diffuse mais grandissante. Il peut amener la Tunisie sembarquer dans des trajectoires et scnarios intenables vcus dans des pays africains ou latino-amricains: salaires non pays, retraits bancaires massifs, Caisse de retraite en faillite, services publics exsangues, vente massive des actifs nationaux, taxation aberrante, hausse de prix des biens de premire ncessit, etc.- 4- Advenant lenlisement de la situation avec un endettement effrn, parce que le gouvernement, les parlementaires, les intellectuels, les mdias et lobbys influents restent aveugles, sourds et muets face au pril latent, les tensions ne peuvent que dgnrer en faveur dun coup dÉtat militaire, dans la veine du scnario gyptien.- 5- Avec ce qui se passe chez le voisin libyen, dans dautres pays arabes en guerre et surtout avec lavnement de lre Trump aux États-Unis, le contexte international risque docculter les attentes sociales et touffer des aspirations dmesures issues du Printemps arabe, initi justement quelques parts dans les fiefs de Sidi Bouzid en Tunisie.En somme, plusieurs lumires sont au rouge: les quilibres des finances publiques en Tunisie sont boiteux, les mcanismes de gouvernance actuelle sont dficients et les amortisseurs sociaux connaissent une surchauffe inhabituelle.Le tout impose un sursaut de conscience, de toutes les parties prenantes, y compris celles des partis dominant la scne politique et simaginant labri des soubresauts en gestation. Le temps est compt, et comme le dit la sagesse: le temps cest de largent!(*) Ph.D en conomie politiqueUniversitaire au Qubec, Canada