برنامج الدورة 38 للمهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين من 19 فيفري إلى 4 مارس المقبل

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بــاب نــات





Publié le:2017-02-11 17:22:02

- قدم عبد السلام الخنجاري مدير المهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين، خلال ندوة صحفية التأمت اليوم السبت بالعاصمة، برمجة المهرجان في دورته 38 ، الذي سيفتتح بكرنفال تنشيطي.وأفاد بأن ميزانية الدورة الحالية قدرت ب250 ألف دينار، حيث منحت وزارة الثقافة والمحافظة على التراث 50 ألف دينار، ووزارة السياحة 50 ألف دينار، والشركات البترولية 40 ألف دينار، وولاية تطاوين 20 الف دينار، والبلدية 10 الاف دينار، علاوة على عدة موارد مالية أخرى.كما سلط الضوء على برمجة المهرجان التي ستشهد يومي 19 و21 فيفري الجاري، تنظيم الادوار التمهيدية للرماية ببني مهيرة، وافتتاح معرض الصناعات التقليدية بساحة الفنون يوم 26 من الشهر الجاري.وتؤثث الدورة الحالية عديد الندوات الفكرية حول التراث غير المادي، وطرق الاستثمار، وورشات الشعر الشعبي، والانشطة العلمية، على غرار اليوم المفتوح للعيادات المجانية بالمركب الثقافي يوم 26 فيفري الجاري.وتشهد هذه الدورة أيضا، تنظيم عديد العروض الفنية والسهرات الموسيقية الفرجوية والاستعراضية للفن الشعبي، وسهرة ألف ليلة وليلة للشعر الشعبي يوم 2 مارس القادم، بالاضافة الى سهرة الراب (كلاي بي بي جي)، وسهرة الصوت بقصر أولاد سلطان.وبالإضافة الى تنشيط القصور الصحراوية والقرى الجبلية (قرماسة، شنني، الدويرات، راس الواد)، سيتم إفتتاح عديد المعارض للفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية الخاصة بتطاوين، والقرية الحرفية للعادات والتقاليد يوم 2 مارس القادم، فضلا عن تنظيم مسابقة في الصناعات التقليدية لصناعة المرقوم، بالتعاون مع المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بتطاوين.كما يشهد المهرجان، تنظيم عديد الرحلات السياحية تحت شعار "ذاكرة الارض ، شنني ، الدويرات"، ودورة لسباق الخيول العربية الاصيلة والخيول البربرية، الى جانب العروض الفروسية التقليدية، وتنشيط الفرق الفلكلورية لساحة الفنون بالمركب الثقافي وساحة الشعب وساحة علي البلهوان يوم 3 مارس القادم.ويسدل الستار على الدورة الحالية يوم 4 مارس القادم، بتنظيم الأدوار النهائية للرماية، واستعراض في حفل الاختتام لملحمة "قصر وهوية" للشاعر الصحبي شعير، وعرض للفرق المشاركة المحلية والاجنبية.كما تؤثث حفل الاختتام عديد العروض الفرجوية للمحفل والورادة والمرحول والعرس التقليدي والألعاب الشعبية التقليدية، بالاضافة الى سهرة فنية كبرى لفرقة عيون الجبل الليبية.يذكر أن عديد البلدان الشقيقة والصديقة ستشارك في فعاليات الدورة الحالية للمهرجان الدولي للقصور الصحراويةن على غرار مصر والاردن والمغرب وليبيا والجزائر والامارات وفرنسا وروسيا.منى