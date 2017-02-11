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الرئيس الانغولي يأمر بالتحقيق في مقتل 17 في تدافع بملعب لكرة القدم

Samedi 11 Février 2017
بــاب نــات - أمر جوزيه أدواردو دوس سانتوس رئيس أنغولا بفتح تحقيق في حادث تدافع في ملعب لكرة القدم تسبب في مقتل 17 شخصا على الأقل أمس الجمعة.

وأصيب عشرات آخرون في حادث التدافع الذي وقع في مدينة ويجي الشمالية عندما حاول مئات المشجعين دخول ملعب لحضور مباراة في البطولة المحلية الأولى للعبة الشعبية بين فريقي سانتا ريتا دي كاسيا وليبولو.

وقال دوس سانتوس في بيان في ساعة متأخرة من أمس "أعبر عن تعاطفي ودعمي لأسر القتلى وطلبت من الحكومة المحلية في ويجي تقديم كل المساعدة المطلوبة للمصابين كما أصدرت تعليمات إلى السلطات المختصة بفتح تحقيق لمعرفة أسباب هذا الحادث الخطير.
" وقالت وكالة أنغوب الرسمية للأنباء إن وزارة الرياضة طلبت من اتحاد كرة القدم ومن السلطات المحلية التحقيق في الواقعة أيضا.
وقال شهود عيان إن سبب الحادث هو تدافع أعداد كبيرة من الجماهير عبر بوابة الملعب محاولين دخول المدارج التي تتسع لثمانية ألاف مشجع فقط.



Publié le:2017-02-11 13:34:57

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