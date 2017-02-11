Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - El-Hob-Kolo  
Monde

فيديو اليوم: رئيس وزراء اليابان لترامب... أرجوك انظر إلي

Samedi 11 Février 2017
وكالات - صافح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بعضهما البعض بشكل طريف، خلال التقاطهما صورا أمام الصحافة، في البيت الأبيض يوم الجمعة.
وبدا رئيس الوزراء الياباني، وهو يشدّ بقوة على يد ترامب، فنظر إليه الرئيس الأميركي قائلا "ما هذا؟"، فرد آبي "أرجوك، أنظر إلي"، فاستجاب له ترامب سريعا مبتسما.

وعلق ترامب على مصافحته الطويلة لآبي التي استغرقت 19 ثانية، أمام عدسات المصورين بالقول "لديه يدان قويتان"، فرد رئيس الوزراء الياباني ضاحكا.

وبحث ترامب وآبي، خلال يومين من المحادثات، أفق تقوية شراكة بلديهما الممتدة لعقود من الزمن، بعدما تغذت مخاوف طوكيو من تأثر علاقتها بواشنطن، جراء وصول ترامب إلى البيض الأبيض، والتباس مواقف الجمهوريين من ملفي التجارة والأمن.


وتوجه الزعيمان، إلى منتجع ترامب "مار آلا غو" في فلوريدا، لممارسة رياضة الغولف، بعد انتهاء مباحثاتهما بواشنطن، وفق ما نقلت رويترز.


Publié le:2017-02-11 13:20:15

festival-30c4f164708065b8a0d7b0732662c909-2017-02-11 13:20:15
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 138275



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    11866,7

  • (09/02)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,43479 DT        1$ =2,27915 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/02)   873,1 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138275 7628|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires