فيديو اليوم: رئيس وزراء اليابان لترامب... أرجوك انظر إلي

Samedi 11 Février 2017

وكالات





Publié le:2017-02-11 13:20:15

- صافح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بعضهما البعض بشكل طريف، خلال التقاطهما صورا أمام الصحافة، في البيت الأبيض يوم الجمعة.وبدا رئيس الوزراء الياباني، وهو يشدّ بقوة على يد ترامب، فنظر إليه الرئيس الأميركي قائلا "ما هذا؟"، فرد آبي "أرجوك، أنظر إلي"، فاستجاب له ترامب سريعا مبتسما.وعلق ترامب على مصافحته الطويلة لآبي التي استغرقت 19 ثانية، أمام عدسات المصورين بالقول "لديه يدان قويتان"، فرد رئيس الوزراء الياباني ضاحكا.وبحث ترامب وآبي، خلال يومين من المحادثات، أفق تقوية شراكة بلديهما الممتدة لعقود من الزمن، بعدما تغذت مخاوف طوكيو من تأثر علاقتها بواشنطن، جراء وصول ترامب إلى البيض الأبيض، والتباس مواقف الجمهوريين من ملفي التجارة والأمن.وتوجه الزعيمان، إلى منتجع ترامب "مار آلا غو" في فلوريدا، لممارسة رياضة الغولف، بعد انتهاء مباحثاتهما بواشنطن، وفق ما نقلت رويترز.