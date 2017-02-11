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Sport

الثنائي صالح الماجري ومايكل رول يتخلفان عن التصفيات المؤهلة الى افروباسكات 2017

Samedi 11 Février 2017
بــاب نــات - لن يشارك لاعب الارتكاز صالح الماجري المحترف في صفوف دالاس مافريكس الامريكي بسبب التزاماته مع فريقه مع المنتخب التونسي في تصفيات المنطقة الافريقية الاولى المؤهلة الى المرحلة النهائية للبطولة الافريقية للامم لكرة السلة (افروباسكات 2017) المقررة بالعاصمة الكونغولية برازافيل من 18 الى 30 اوت القادم.

كما سيكون المنتخب التونسي منقوصا خلال هذه الدورة الترشيحية من خدمات مايكل رول نظرا لالتزاماته ايضا مع فريقه الاسباني لابورال كوتشا.

وستقام التصفيات القارية ذهابا في الجزائر من 16 الى 18 مارس القادم وايابا في تونس من 30 مارس الى 1 افريل المقبلين حسب التواريخ التي حددها الاتحاد الافريقي للعبة وذلك بمشاركة منتخبات تونس والجزائر والمغرب وليبيا التي لم تؤكد بعد مشاركتها.
وترغب الجامعة التونسية لكرة السلة في ادخال بعض التعديلات على هذه التواريخ وذلك باجراء مرحلة الذهاب بالجزائر بين 18 و22 مارس ومرحلة الاياب بتونس من 25 الى 31 من نفس الشهر.


ويتاهل في اعقاب هذه التصفيات صاحبا المركزين الاول والثاني الى المرحلة النهائية.
واستعدادا لهذا الموعد سيجري ابناء المدرب البرتغالي ماريو بالما تربصين تحضيريين الاول من 19 الى 25 فيفري الجاري بالمنستير والثاني من 4 الى 15 مارس القادم في البرتغال تتخلله 5 مقابلات مع اندية برتغالية.

Publié le:2017-02-11 16:07:52

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