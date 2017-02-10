غلق ملعب 15 اكتوبر ببنزرت بداية من يوم الاثنين القادم لاعادة تهيئته

Vendredi 10 Février 2017

بــاب نــات - تقرر غلق ملعب 15 اكتوبر ببنزرت بصفة رسمية انطلاقا من يوم الاثنين المقبل (13 فيفري الجاري)، لانجاز اشغال تهيئة وتجديد مبرمجة به، وجاء القرار بالتنسيق بين والى الجهة و رئيس النيابة الخصوصية لبلدية بنزرت.



واوضحت بلدية بنزرت في قرار اصدرته في الغرض، وتحصل مراسل (وات) بالجهة على نسخة منه، أنها "عهدت لفريق قار مكون من قبلها والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة يضطلع بمهمة الرقابة الدائمة على نسق ومستوى تنفيذ الاشغال المتفق بشأنها مع المقاول مع تكليف كل من كاتب عام بلدية المكان نيابة عن رئيس النيابة و معتمدة بنزرت الشمالية نيابة عن والي الجهة، وايضا مدير امن اقليم بنزرت تنفيذ القرار كل فيما يهمه".

يشار الى ان ارضية ميدان ملعب 15 اكتوبر باتت رديئة وتشكل خطرا على كل مرتادي الملعب، وقد تم رصد اعتماد بقيمة حوالي 5ر3 م د للتهيئة العامة سواء في مستوى اعادة تعشيب الميدان الرئيسي، او على المستوى الفرعي، او تركيز السبورة اللامعة، وكذلك تنوير الميدان.







Publié le:2017-02-10 15:45:50

