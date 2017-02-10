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Sport

محمود قسيعة ( 19 سنة) اصغر حكم تونسي يدير مقابلات الرابطة المحترفة الاولى

Vendredi 10 Février 2017
بــاب نــات - اعطت ادارة التحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم ثقتها في حكم بالغ من العمر 19 سنة لادارة مباراة نجم المتلوي والملعب القابسي ضمن الجولة الثالثة عشر ( المجموعة الثانية ) من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وهو اصغر حكم يدير احدى مقابلات الرابطة الاولى .

واكد الحكم الشاب محمود قسيعة في تصريح نقلته اذاعة "موزاييك" انه سبق له ان ادار مقابلة في بطولة الرابطة الثانية في سن 18 سنة وقبلها كان قد ادار مقابلة في الرابطة الثالثة في سن 17 سنة .
وقال قسيعة في احدى تدويناته على صفحته الخاصة على "الفايس بوك" ان النضج ياتي بالتجربة والتعلم وليس بفعل السن " واعرب جمال بركات مديرة ادارة التحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم من جهته في تصريح لنفس الاذاعة ان تعيين قسيعة ياتي في اطار تشجيع الحكام الشبان مضيفا ان التحكيم التونسي يملك في رصيده ايضا اصغر حكم دولي في شخص هيثم قيراط (24 سنة).
ويذكر ان المباراة التي ادارها قسيعة انتهت بنتيجة التعادل صفر /صفر ولم تكن ذات رهان بعد ان تاكد الفريق المحلي من التاهل الى بطولة التتويج فيما تاكد الملعب القابسي انه سيخوض رهان تفادي النزول في المرحلة الثانية من البطولة .





Publié le:2017-02-10 13:25:49

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