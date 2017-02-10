''المسكن الأول'' المتداعي.. وبقية التشققات المتتالية

يبدو أن الشتاء لم يكن طالعَ حُسْنٍ على حكومة الشاهد، التي بدأت تتهاوى أوراق وعودها تباعا، من تهشم صفة "الوحدة الوطنية" المزعومة الى فضيحة التعيينات بلا باكالوريا في المعتمدين الى تخفيض الترقيم السيادي من "فيتش رايتينغ" وصولا هذا الاسبوع الى فضيحة برنامج "المسكن الأول".
فالعملية الاستعراضية الابهارية التي قامت بها حكومة الشاهد، بعد ثلاثة اشهر على وصولها للقصبة، بانجاز مؤتمر دولي للاستثمار "تونس 20-20"، حملت عى الترويج انها ستقود الى اقلاع اقتصادي، "بشّر" به مفتتح السنة الحالية رئيس الجمهورية، ولكن المنطلق الاول القادم من الخارج (الذي استهدفه المؤتمر) بعد شهرين فقط كان مخيبا، فوكالة فيش رايتينغ بداية شهر فيفري الحالي نزّلت الترقيم السيادي لتونس من BB ( - ) الى B ( + )، بعد تقصي عميق حدث مباشرة عقب المؤتمر الدولي وعلى هامشه.
وحتى احد "أبرز" الاجراءات التي اقرتها حكومة الشاهد "برنامج المسكن الأول "، وصادق عليها البرلمان في قانون المالية كاجراء لفائدة العائلات "المتوسطة"، اتضح انها على الاغلب موجّهة لفائدة الباعثين العقاريين، لانقاذ الشقق التي بقيت دون مقتنين بالنظر الى اشتعال اسعارها أو لأنها من "الفضلات"، ولم تجد الطلب عليها بالنظر الى التدهور العميق للمقدرة الشرائية للتونسي مع تضخم متراكم بعد سنة فاق 40%خاصة في التغذية حسب الارقام الاخيرة لمعهد الاحصاء، فالأمر الذي صدر قبل اسبوع عن رئيس الحكومة حصر اقتناء المساكن من باعثين عقاريين، كما وضع قائمة لشقق لا يمكن الخروج عنها زيادة على انها لا تشمل عديد الولايات بما فيها المهمشة، وبالتالي فالغاية لم تكن بالاساس اجتماعية كما تم الترويج.
لأوّل مرة تقريبا مجلس النواب يتحرك بشكل حاسم ، عبر لجنة المالية كما ورد في صفحة "البوصلة" و"وات"، ويتم التوجه نحو الطعن قضائيا في الامر المذكور واعتباره غير شرعي مخالفا للفصل 61 من قانون المالية، واكثر من ذلك تضمنه شبهة فساد قوية كما ورد في تصريح لرئيس الجنة لـ "موزاييك" منجي الرحوي وعضوة اللجنة سامية عبو لـ "شمس أف أم"، واثارة تنظيم جلسة مساءلة لوزراء المالية والتجهيز والعلاقة مع مجلس النواب، اذ الفصل القانوني رفض ما ورد في نسخة المشروع من حصر الاقتناءات في الباعثين العقاريين، في حين كرس الامر المذكور العكس، وزيادة على التضييق في الانتفاع بشكل عام هناك مس من مبدأ المساواة بين الافراد في مختلف الجهات ومبدأ المنافسة في القطاع العقاري فضلا عن مبدأ الشفافية.
وحتى ما صدر عن وزير التجهير بان أمرا ثانيا بصدد الاعداد للسماح باقتناء منازل خارج الباعثن العقاريين، فهذا فضلا عن تناقضه مع الامر الاول الذي عرّف "المسكن الاول" باعتباره "المنجز من قبل باعثين عقاريين مرخص لهم"، فهو لا يضع المقتنين للمنازل للانتفاع بتسهيلات التمويل الذاتي في نفس الوضعية، اذ يمكن ان يستنفذ خط التمويل ولا يبقى للصنف الجديد من الذين سيقتنون منازل خارج اطار الباعثين العقاريين التمويل اخذا بعين الاعتبار ما ورد صلب منشور لوزارة التجهيز بان قاعدة الاختيار هي "أول طالب هو أول منتفع". والوضعية أظهرت بجلاء حالة الارتباك واكدت "التدارك" والخضوع للضغط في اعداد الامر الجديد، وعززت شبهات بالفساد خاصة وان الفصل القانوني المنظم للمسألة يتحدث عن "أمر" وليس "أمرين" أو "أوامر" منفصلة، والثابت أن عديد المؤسسات ستدخل على الخط مثل هيئة مكافحة الفساد والقطب المالي لمكافحة الفساد والقضاء الاداري ومجلس المنافسة، وستربك كل العملية ان لم تكشف خيوطا ربما تجهضها كلية.
واذ يأتي مأزق برنامج "المسكن الأول" بعد تخفيض "فيتش" الترقم السيادي، وما يعنيه من ناحية التناقض من المحور الثاني والثالث لـ "وثيقة قرطاج"، في خصوص مكافحة الفساد واسترجاع الاستثمار الخارجي وتوازن المالية، فان الاشنع هو حصوله تباعا بعد فضيحة تعيين معتمدين على قاعدة الولاءات الشخصية لنجل السبسي وأنس الحطاب، وخاصة ضرب اعتبار الجدارة والكفاء باستجلاب شخصيات لا تمتلك "الباكالوريا"، وما يعنيه من عودة المحسوبية وضرب مبادىء الحوكمة الرشيدة، كما أن الوعد بمحاربة الفساد سقط "بالضربة القاضية" بعد قرابة الستة أشهر دون "وقوع" فاسد كبير واحد أو مهرّب كبير واحد أو متهرّب جبائي من الوزن الثقيل واحد.
واليوم يتأكد تقريبا الدخول على خط مشروع قانون "المصالحة الاقتصادية" المكرس للافلات من العقاب، لينضاف الى مشروع قانون "الطوارىء الاقتصادية"، الذي سيزيد في الفساد في الصفقات العمومية الذي تقدر خسائره سنويا حسب الارقام في هذا القطاع فقط بما يزيد عن 2000 مليون دينار، فهذا القانون سيكرس المراكنة وغياب الرقابة الاولية والموازية ليحولها الى رقابة بعدية، لن تتحقق على الارجح في ظل واقع "التوافق" الذي يكرس هيمنة التستر على الاخلالات تحت ذريعة تحقيق "الاستقرار"، والامر بالفعل مثار حيرة عميقة بتكريس وضع يسوّق انه وقتي لكن تداعياته السلبية العميقة ستكون صعبة التدارك.
تقرير وكالة الترقيم السادي "فيتش" قدم استخلاصات قاتمة عن الوضع، خاصة وان الوعود من انجاز المؤتمر الدولي للاستثمار بتحقيق التنمية في الجهات المعدمة بقيت دون أثر، ما جعل الاحتجاجات الاجتماعية تتزايد، ورفع في حالة الهشاشة الاجتماعية، في ظل محيط عالي المخاطر الأمنية ركزت عليها الوكالة التي أكدت على انهيار السياحة وتباطؤ الاستثمارات مع تسارع التغييرات الحكومية ما أضعف النمو والافاق الاقتصادية، ما جعل مؤسسة الترقيم الدولية تتوقع معدل نمو سنوي بين 2017 و2018 ضعيف ولن يصل حتى الى 2,5%.
وبالفعل بعد قرابة ستة أشهر التضخم يتزايد وسعر الدينار يتدهور والعجز التجاري يتفاقم واحتياطي العملة الصعبة يتراجع، ما جعل ثقة التونسيين في اخر عملية سبر الاراء للتونسيين لـ "سيغما كونساي" تتهاوى. طبعا الامر ليس بالكارثية التي يسوقها البعض بوجود حالة "افلاس غير معلن"، ولكن الاداء بالفعل يثير الفزع خاصة وان كذبة "الوحدة الوطنية" التي بررت لمجيء الشاهد سقطت مع خروج الوطني الحر ومشروع تونس فضلا عن حركة الشعب من الائتلاف السياسي الحاكم زيادة على ارتفاع صوت حليف الباجي السابق لاجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، واليوم يبدو ان رصيد السبسي التبريري لمجيئه بالشاهد في ادنى مستوى وأفق هذه الحكومة صار محدودا للغاية، وهذه طبعا في المحصلة من النتائج المتوقعة للخضوع التام لسياسات صندوق النقد الدولي المنتجة للأزمات!!
(*) قانوني وناشط حقوقي
Publié le:2017-02-10 10:38:57
Par:Mhg_BN (Tunisia )
Sur:جديد الملف الليبي : الغنوشي مرة اخرى ..