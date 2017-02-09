الرابطة المحترفة الاولى - راسية عمار الجمل تصعد بالنجم الساحلي الى مرحلة التتويج

Jeudi 09 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-09 17:43:30

- ضمن النجم الساحلي تاهله الى مرحلة التتويج بفوزه على ضيفه النادي الصفاقسي بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت بينهما يوم الخميس بالملعب الاولمبي بسوسة في ختام الجولة الثالثة عشرة من منافسات المجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.ويدين النجم الساحلي بفوزه الى مدافعه عمار الجمل الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 بضربة راسية اثر ركلة ركنية غالطت الحارس رامي الجريدي.ورفع النجم الساحلي رصيده الى 26 نقطة في المركز الثاني على بعد نقطة واحدة من المتصدر النادي الصفاقسي الذي كان ضمن ترشحه للبلاي اوف منذ الجولة الماضية.وفي مباراة ثانية لحساب المجموعة ذاتها حسم التعادل السلبي مواجهة النادي البنزرتي وضيفه اتحاد بنقردان.وبقدر ما اسعدت نقطة التعادل اتحاد بنقردان باعتبارها مكنته من المحافظة على مركزه الثالث المؤهل الى مرحلة التتويج برصيد 23 نقطة بقدر ما اثارت حفيظة النادي البنزرتي الذي فرط في فرصة تجاوز منافسه في الترتيب العام بعدما بقي رابعا ب22 نقطة جولة واحدة قبل نزول الستار على المرحلة الاولى.وستكون الجولة الختامية حاسمة لتحديد هوية الفريق الثالث الذي سيرافق النادي الصفاقسي والنجم الساحلي الى مرحلة التتويج.ويستضيف اتحاد بنقردان في الجولة الاخيرة شبيبة القيروان صاحبة المركز السابع بمجموع 11 نقطة والتي لا تزال معنية بسباق تفادي النزول اذ قد تجد نفسها في الرابطة المحترفة الثانية في صورة خسارتها وفوز اولمبي سيدي بوزيد متذيل الترتيب ب8 نقاط على ضيفه النجم الساحلي بينما يشد النادي البنزرتي الرحال الى عاصمة الجنوب لملاقاة النادي الصفاقسي.وكانت اندية النادي الافريقي والترجي الرياضي ونجم المتلوي ضمت تاهلها الى مرحلة التتويج عن المجموعة الثانية في حين تاكد الاولمبي الباجي عن ذات المجموعة من النزول الى الرابطة المحترفة الثانية.وفي ما يلي النتائج الكاملة للجولة الثالثة عشرة :المجموعة الاولى,الخميس 9 فيفري 2017في سوسة النجم الساحلي - النادي الصفاقسي 1-صفرفي بنزرت 15 اكتوبر النادي البنزرتي - اتحاد بنقردان صفر-صفرالاربعاء 8 فيفري 2017في القيروان (علي الزواوي) شبيبة القيروان - الترجي الجرجيسي 2-صفرفي نجيب الخطاب بتطاوين اتحاد تطاوين - النجم الاولمبي بسيدي بوزيد 4-صفرالمجموعة الثانيةالاربعاء 8 فيفري 2017في رادس النادي الافريقي - الترجي الرياضي 1-صفرفي باجة (دون حضور الجمهور) الاولمبي الباجي - نادي حمام الانف 1-1في المطوية (دون جمهور) مستقبل قابس - مستقبل المرسى صفر-صفرفي المتلوي نجم المتلوي - الملعب القابسي صفر-صفر