بسبب ابنته - رئيس أكبر دولة بالعالم يتشاجر مع متجر أميركي للملابس

من خندقه في "تويتر" هاجم سلسلة متاجر أميركية، لتوقفها الأسبوع الماضي عن بيع ملابس من تصميم ابنته إيفانكا، بسبب انخفاض المبيعات، فانتفض غاضبا وكتب تغريدة تنشر "العربية.نت" صورة عنها أدناه، وفيها امتدح ابنته المقربة أكثر من سواها بين أبنائه، وقال إنها امرأة "لم تلق معاملة عادلة من متاجر Nordstrom وهذا أمر فظيع"، وفق تعبيره عن المتاجر التي تأسست في 1901 ولها 347 فرعا في 40 ولاية أميركية، إضافة إلى كندا.
My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 février 2017
وكانت متاجر "نوردستروم" الشهيرة ببيع الملابس الفاخرة بالتجزئة، ذكرت في بيان أصدرته الأحد الماضي أن قرار وقفها بيع تصاميم ابنة الرئيس الأميركي "يأتي في إطار تحرك عمل روتيني بالنسبة لخطوط الملابس المعروضة، وتلبية لمتسوقين طلبوا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقف بيع العلامة التجارية التي تملكها إيفانكا، لذلك شعرت بالضيق، وشكت أمرها، فأسرع وكتب التغريدة مهاجما "نوردستروم" ثم أعاد تغريدها عبر الحساب "التويتري" الرئاسي، ناشراً على حبال الإنترنت قضايا شخصية لا علاقة للأميركيين بها، لا من قريب ولا من بعيد.
Publié le:2017-02-09 15:00:43
Par:David Gaullier (Tunisia )
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