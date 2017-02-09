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Sport

تصنيف الفيفا - المنتخب يحافظ على مركزه الرابع قاريا و36 عالميا

Jeudi 09 Février 2017
بــاب نــات - حافظ المنتخب التونسي على مركزه السادس والثلاثين عالميا والرابع افريقيا بمجموع 769 نقطة في التصنيف الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الخميس.

وارتقى المنتخب المصري وصيف بطل افريقيا 2017 الى صدارة المنتخبات الافريقية بعدما تقدم 12 مرتبة ليحل في المركز 23 عالميا برصيد 881 نقطة فيما جاء المنتخب السنغالي في المركز الثاني افريقيا والمرتبة 31 عالميا ب799 نقطة متقدما مركزين مقارنة بتصنيفه السابق.
واحتل المنتخب الكاميروني بطل افريقيا 2017 المركز الثالث قاريا و33 عالميا ب796 نقطة محققا قفزة نوعية هامة ب29 مرتبة.
واحتل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية شريك المنتخب التونسي في صدارة المجموعة الثانية ضمن تصفيات كاس العالم 2018 المركز الخامس قاريا و37 عالميا ب750 نقطة متقدما ب12 مرتبة مقارنة بترتيبه القديم.

ولم يطرأ اي تعديل على المراكز الخمس الاولى في التصنيف اذ حافظت منتخبات الارجنتين والبرازيل والمانيا والشيلي وبلجيكا على مواقعها الامامية بينما تبادل منتخبا فرنسا وكولومبيا المركزين السادس والسابع على التوالي.



Publié le:2017-02-09 14:58:22

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