Publié le:2017-02-09 12:25:51
انفجار في محطة نووية غرب فرنسا
Jeudi 09 Février 2017
وكالات - وقع انفجار، الخميس، بمفاعل فلامنفيل النووي في غرب فرنسا، من دون وجود خطر لتسرب إشعاعي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.
Publié le:2017-02-09 12:25:51
Publié le:2017-02-09 12:25:51
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