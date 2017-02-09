انفجار في محطة نووية غرب فرنسا

Jeudi 09 Février 2017

وكالات





Publié le:2017-02-09 12:25:51

- وقع انفجار، الخميس، بمفاعل فلامنفيل النووي في غرب فرنسا، من دون وجود خطر لتسرب إشعاعي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.