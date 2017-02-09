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انفجار في محطة نووية غرب فرنسا

Jeudi 09 Février 2017
وكالات - وقع انفجار، الخميس، بمفاعل فلامنفيل النووي في غرب فرنسا، من دون وجود خطر لتسرب إشعاعي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.




Publié le:2017-02-09 12:25:51

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1 de 1 commentaires pour l'article 138158

Maxii Melinoss  (Tunisia)  |Jeudi 09 Février 2017 à 12h 40m |           
يا ذنوبي انفجار بمفاعل نووي دون اصابات ودون خسائر بشرية ومادية وبدون تسرب لاشعاعات نووية
هذه لغة مضروبة نستعملها لعدم ارباك المواطنين اما الواقع شيء آخر: انها الطامة الكبرى



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