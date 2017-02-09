مهزلة في اريانة : نقابة قيمين ام باندية

استاذ نقابي
ماحدث يوم 8 فيفري 2017 بمعهد حميدة بكير بالمنيهلة لا اجد له توصيفا سوى ادارة التوحش ، فما الذي حدث ؟
تغيب قيمة منذ يوم الاثنين يطلب منها السيد مدير المؤسسة منذر اللواتي تبرير غيابها ، بعد سويعات اكثر من 20 قيما من معتمدية المنيهلة يقتحمون مكتب السيد المدير و ينهالون عليه سبا و شتما و تهديدا باعتبارهم كما ادعوا " يخدموا كيف ما يحبوا " ، يطلب السيد المدير صفتهم فيجيب احد الباندية " نقابة " .
يحاول مدير المؤسسة الخروج فيقع منعه و احتجازه . تعلق الدروس بعد ذلك من طرف الاساتذة تضامنا مع زميلهم . هذه الحادثة كما حصلت اليوم فلماذا وصل الامر بالقيمين الى هذه الممارسة و غيرها كثير بولاية اريانة اخطرها منعهم تحية العلم باحد مؤسسات اريانة منذ سنتين .
يجد هذا القطاع مساندة مطلقة من كبيرهم الذي علمهم السحر وهو للاسف الشديد عضو بالاتحاد الجهوي للشغل باريانة الذي اصبح محل تقزز و نفور بدفاعه عن زملائه ظالمين او مظلومين و في الغالب ظالمين بطرق لا تليق بالاتحاد و نواميسه . تجاوزات و توحش هذا القطاع داخل المؤسسة التربوية اصبحت لا تخفى على احد مع مندوبية جهوية نخرها الفساد و المحسوبية ، استثني طبعا شرفاء هذا القطاع على قلتهم . الخميس ستتوجه الهياكل النقابية للتعليم الثانوي للمعهد المذكور و يبدو ان المسالة ستتطور .
Publié le:2017-02-09 09:44:08
Par:KhNeji (Tunisia )
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