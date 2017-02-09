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Tribune

مهزلة في اريانة : نقابة قيمين ام باندية

Jeudi 09 Février 2017
عادل الزواوي
استاذ نقابي

ماحدث يوم 8 فيفري 2017 بمعهد حميدة بكير بالمنيهلة لا اجد له توصيفا سوى ادارة التوحش ، فما الذي حدث ؟
تغيب قيمة منذ يوم الاثنين يطلب منها السيد مدير المؤسسة منذر اللواتي تبرير غيابها ، بعد سويعات اكثر من 20 قيما من معتمدية المنيهلة يقتحمون مكتب السيد المدير و ينهالون عليه سبا و شتما و تهديدا باعتبارهم كما ادعوا " يخدموا كيف ما يحبوا " ، يطلب السيد المدير صفتهم فيجيب احد الباندية " نقابة " .

يحاول مدير المؤسسة الخروج فيقع منعه و احتجازه . تعلق الدروس بعد ذلك من طرف الاساتذة تضامنا مع زميلهم . هذه الحادثة كما حصلت اليوم فلماذا وصل الامر بالقيمين الى هذه الممارسة و غيرها كثير بولاية اريانة اخطرها منعهم تحية العلم باحد مؤسسات اريانة منذ سنتين .

يجد هذا القطاع مساندة مطلقة من كبيرهم الذي علمهم السحر وهو للاسف الشديد عضو بالاتحاد الجهوي للشغل باريانة الذي اصبح محل تقزز و نفور بدفاعه عن زملائه ظالمين او مظلومين و في الغالب ظالمين بطرق لا تليق بالاتحاد و نواميسه . تجاوزات و توحش هذا القطاع داخل المؤسسة التربوية اصبحت لا تخفى على احد مع مندوبية جهوية نخرها الفساد و المحسوبية ، استثني طبعا شرفاء هذا القطاع على قلتهم . الخميس ستتوجه الهياكل النقابية للتعليم الثانوي للمعهد المذكور و يبدو ان المسالة ستتطور .

Publié le:2017-02-09 09:44:08

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2 de 2 commentaires pour l'article 138143

KhNeji  (Tunisia)  |Jeudi 09 Février 2017 à 10h 25m |           
!!!!!!!ياس ي عادل ماتقوليش ممارسات ماتليقش بالإتحاد وهاك اللغة المضروبة وصلنا للمستوى هذا بسبب ممارسات الإتحاد والنقابات متاعو عفوا باندية متاعوعلاش ماعندكمش الشجاعة وتقولو وين مكمن الداء والخور؟علاش ماتعملوش تشخيص صحيح؟علاش ديمة نكذبو ونرهدنو ؟علاش مانستعرفوش إللي ثم تجاوزات خطيرة والإتحاد يحمي فيها؟ياخي نسيت المهازل من سبان وزير إلىتجويع المرضى وتقولي ممارسات ماتليقش بالإتحاد راه الإتحاد هو إللي كرس التصرفات هذي

Mhamed Mansour  (Tunisia)  |Jeudi 09 Février 2017 à 10h 18m | Par           
Hamiha haramiha Ne vous inquitez pas il y aura comme d'habitude depuis QQ années un arrangement qui nuit à l'autorité de l'État



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