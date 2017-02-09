مهزلة في اريانة : نقابة قيمين ام باندية

Jeudi 09 Février 2017





Publié le:2017-02-09 09:44:08

ماحدث يوم 8 فيفري 2017 بمعهد حميدة بكير بالمنيهلة لا اجد له توصيفا سوى ادارة التوحش ، فما الذي حدث ؟تغيب قيمة منذ يوم الاثنين يطلب منها السيد مدير المؤسسة منذر اللواتي تبرير غيابها ، بعد سويعات اكثر من 20 قيما من معتمدية المنيهلة يقتحمون مكتب السيد المدير و ينهالون عليه سبا و شتما و تهديدا باعتبارهم كما ادعوا " يخدموا كيف ما يحبوا " ، يطلب السيد المدير صفتهم فيجيب احد الباندية " نقابة " .يحاول مدير المؤسسة الخروج فيقع منعه و احتجازه . تعلق الدروس بعد ذلك من طرف الاساتذة تضامنا مع زميلهم . هذه الحادثة كما حصلت اليوم فلماذا وصل الامر بالقيمين الى هذه الممارسة و غيرها كثير بولاية اريانة اخطرها منعهم تحية العلم باحد مؤسسات اريانة منذ سنتين .يجد هذا القطاع مساندة مطلقة من كبيرهم الذي علمهم السحر وهو للاسف الشديد عضو بالاتحاد الجهوي للشغل باريانة الذي اصبح محل تقزز و نفور بدفاعه عن زملائه ظالمين او مظلومين و في الغالب ظالمين بطرق لا تليق بالاتحاد و نواميسه . تجاوزات و توحش هذا القطاع داخل المؤسسة التربوية اصبحت لا تخفى على احد مع مندوبية جهوية نخرها الفساد و المحسوبية ، استثني طبعا شرفاء هذا القطاع على قلتهم . الخميس ستتوجه الهياكل النقابية للتعليم الثانوي للمعهد المذكور و يبدو ان المسالة ستتطور .