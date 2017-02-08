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Sport

على اثر خسارته للدربي, حاتم الطرابلسي يصف فوزي البنزرتي بالفاشل

Mercredi 08 Février 2017
بــاب نــات - وصف اللاعب الدولي السابق والمحلل الرياضي حاتم الطرابلسي اليوم الاربعاء 8 فيفري مدرب الترجي الرياضي التونسي فوزي البنزرتي بالفاشل وذلك على اثر خسارته للدربي أمام النادي الافريقي.
وقال حاتم الطرابلسي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك " إعداد بدني قوي جدا للاعبين في وسط الموسم جبل و بحر و دروج !!!! فاشل ... أقولها و أمضي".




Publié le:2017-02-08 22:47:10

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1 de 1 commentaires pour l'article 138142

Sly  (Tunisia)  |Mercredi 08 Février 2017 à 22h 53m |           
حظ اوفر للترجي بدون هذا المسخ



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