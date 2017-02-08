على اثر خسارته للدربي, حاتم الطرابلسي يصف فوزي البنزرتي بالفاشل

Mercredi 08 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-08 22:47:10

- وصف اللاعب الدولي السابق والمحلل الرياضي حاتم الطرابلسي اليوم الاربعاء 8 فيفري مدرب الترجي الرياضي التونسي فوزي البنزرتي بالفاشل وذلك على اثر خسارته للدربي أمام النادي الافريقي.وقال حاتم الطرابلسي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك " إعداد بدني قوي جدا للاعبين في وسط الموسم جبل و بحر و دروج !!!! فاشل ... أقولها و أمضي".