على اثر خسارته للدربي, حاتم الطرابلسي يصف فوزي البنزرتي بالفاشل
Mercredi 08 Février 2017
بــاب نــات -
وصف اللاعب الدولي السابق والمحلل الرياضي حاتم الطرابلسي اليوم الاربعاء 8 فيفري مدرب الترجي الرياضي التونسي فوزي البنزرتي بالفاشل وذلك على اثر خسارته للدربي أمام النادي الافريقي.
وقال حاتم الطرابلسي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك " إعداد بدني قوي جدا للاعبين في وسط الموسم جبل و بحر و دروج !!!! فاشل ... أقولها و أمضي".
Par:Sly (Tunisia )
Sur:على اثر خسارته للدربي, حاتم الطرابلسي يصف فوزي البنزرتي بالفاشل