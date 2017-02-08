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Sport

الرابطة الاولى - الاولمبي الباجي اول الاندية النازلة الى الرابطة الثانية

Mercredi 08 Février 2017
بــاب نــات - اصبح الاولمبي الباجي اول الاندية النازلة الى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم جولة واحدة قبل نهاية سباق منافسات المجموعة الثانية ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.

وتعادل الاولمبي الباجي مع ضيفه نادي حمام الانف 1-1 يوم الاربعاء ليرفع رصيده الى 8 نقاط في المركز الاخير متاخرا بفارق 3 نقاط عن مستقبل المرسى صاحب المركز السابع.
ولم يعد بامكان الاولمبي الباجي تفادي النزول حتى في صورة فوزه في الجولة الختامية على الملعب القابسي وخسارة مستقبل المرسى امام النادي الافريقي باعتبار ان الفريقين سيتساويان حينها في عدد النقاط وفي المواجهتين المباشرتين بينهما (2-1 ذهابا للاولمبي الباجي و3-2 ايابا لمستقبل المرسى) غير ان مستقبل المرسى يتمتع باسبقية على منافسه على مستوى فارق الاهداف المدفوعة والمقبولة الخاصة بمرحلة الذهاب (سلبي 7 لمستقبل المرسى مقابل سلبي 8 للاولمبي الباجي).




Publié le:2017-02-08 17:29:14

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