الرابطة المحترفة الاولى - الجولة -13 - النتائج

Mercredi 08 Février 2017

بــاب نــات

الاولمبي الباجي اول الاندية النازلة الى الرابطة الثانية





Publié le:2017-02-08 17:07:20

- في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الدفعة الاولى للجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت يوم الاربعاءفي القيروان (علي الزواوي) شبيبة القيروان - الترجي الجرجيسي 2-صفرفي نجيب الخطاب بتطاوين اتحاد تطاوين - النجم الاولمبي بسيدي بوزيد 4-صفرالخميس 9 فيفري 2017في سوسة - س 15 النجم الساحلي - النادي الصفاقسيفي بنزرت 15 اكتوبر - س 14 النادي البنزرتي - اتحاد بنقردانفي رادس النادي الافريقي - الترجي الرياضي 1-صفرفي باجة (دون حضور الجمهور) الاولمبي الباجي - نادي حمام الانف 1-1في المطوية (دون جمهور) مستقبل قابس - مستقبل المرسى صفر-صفرفي المتلوي نجم المتلوي - الملعب القابسي صفر-صفراصبح الاولمبي الباجي اول الاندية النازلة الى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم جولة واحدة قبل نهاية سباق منافسات المجموعة الثانية ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.وتعادل الاولمبي الباجي مع ضيفه نادي حمام الانف 1-1 يوم الاربعاء ليرفع رصيده الى 8 نقاط في المركز الاخير متاخرا بفارق 3 نقاط عن مستقبل المرسى صاحب المركز السابع.ولم يعد بامكان الاولمبي الباجي تفادي النزول حتى في صورة فوزه في الجولة الختامية على الملعب القابسي وخسارة مستقبل المرسى امام النادي الافريقي باعتبار ان الفريقين سيتساويان حينها في عدد النقاط وفي المواجهتين المباشرتين بينهما (2-1 ذهابا للاولمبي الباجي و3-2 ايابا لمستقبل المرسى) غير ان مستقبل المرسى يتمتع باسبقية على منافسه على مستوى فارق الاهداف المدفوعة والمقبولة الخاصة بمرحلة الذهاب (سلبي 7 لمستقبل المرسى مقابل سلبي 8 للاولمبي الباجي).