الرابطة المحترفة الاولى - الجولة -13 - النتائج

المجموعة الاولى
الاربعاء 8 فيفري 2017
في القيروان (علي الزواوي) شبيبة القيروان - الترجي الجرجيسي 2-صفر
في نجيب الخطاب بتطاوين اتحاد تطاوين - النجم الاولمبي بسيدي بوزيد 4-صفر
الخميس 9 فيفري 2017
في سوسة - س 15 النجم الساحلي - النادي الصفاقسي
في بنزرت 15 اكتوبر - س 14 النادي البنزرتي - اتحاد بنقردان
المجموعة الثانية
الاربعاء 8 فيفري 2017
في رادس النادي الافريقي - الترجي الرياضي 1-صفر
في باجة (دون حضور الجمهور) الاولمبي الباجي - نادي حمام الانف 1-1
في المطوية (دون جمهور) مستقبل قابس - مستقبل المرسى صفر-صفر
في المتلوي نجم المتلوي - الملعب القابسي صفر-صفر
الاولمبي الباجي اول الاندية النازلة الى الرابطة الثانية
اصبح الاولمبي الباجي اول الاندية النازلة الى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم جولة واحدة قبل نهاية سباق منافسات المجموعة الثانية ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.
وتعادل الاولمبي الباجي مع ضيفه نادي حمام الانف 1-1 يوم الاربعاء ليرفع رصيده الى 8 نقاط في المركز الاخير متاخرا بفارق 3 نقاط عن مستقبل المرسى صاحب المركز السابع.
ولم يعد بامكان الاولمبي الباجي تفادي النزول حتى في صورة فوزه في الجولة الختامية على الملعب القابسي وخسارة مستقبل المرسى امام النادي الافريقي باعتبار ان الفريقين سيتساويان حينها في عدد النقاط وفي المواجهتين المباشرتين بينهما (2-1 ذهابا للاولمبي الباجي و3-2 ايابا لمستقبل المرسى) غير ان مستقبل المرسى يتمتع باسبقية على منافسه على مستوى فارق الاهداف المدفوعة والمقبولة الخاصة بمرحلة الذهاب (سلبي 7 لمستقبل المرسى مقابل سلبي 8 للاولمبي الباجي).
Publié le:2017-02-08 17:07:20
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
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