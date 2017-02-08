برنامج تظاهرة ''تونس مدن الفنون 2017'' بولاية المنستير

Mercredi 08 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-08 16:09:09

- يتواصل البرنامج الجهوي لتظاهرة "تونس مدن الفنون 2017 " الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير من 5 فيفري الجاري إلى موفي ديسمبر 2017 في الساحات العامة وفق ما أفادت (وات) نفيسة براهم رئيسة مصلحة التظاهرات والتنسيق مع الجمعيات بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير.وفي هذا السياق سيفتتح الصالون الدولي العاشر للصورة الفوتوغرافية يوم 24 فيفري الجاري في شاطئ القراعية بالمنستير وتنتظم الأيام الجهوية للمطالعة بالمنستير في ساحة الفنون بالمنستير وفي الساحات العامة في مختلف المدن من 26 فيفري إلى 5 مارس 2017 وتعرض مسرحية "اللبيب من الإشارة يفهم" من إنتاج كون للإنتاج يوم 1 مارس 2017 في ساحة الفنون ضمن الدورة 21 لمهرجان محمّد سلامة للمسرح بالمنستير وهي فقرة مخصصة لذوي الاحتياجات الخصوصية.وبرمجت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير ضمن تظاهرة "تونس مدن الفنون 2017 " العرض الكوريغرافي " أنواتي" يوم 12 مارس 2017 بالمركب الثقافي بالمنستير إلى جانب عروض عرائسية في عدّة أحياء وساحات بولاية المنستير من 4 إلى 12 أفريل المقبل وعروض مسرحية من 14 إلى 22 أفريل 2017 ضمن فعاليات مهرجان خليفة السطنبولي بالمنستير وعرض "صلام" يوم 23 أفريل المقبل في ساحة الفنون بالمنستير مع شباب "نادي الصلام" بدار الثقافة ببوضر بولاية المنستير.وسينظم عرض اختتام تظاهرة "ربيع عشاق المالوف يوم 7 ماي 2017 ويوم 14 ماي المقبل عرض تراثي للأدبة ضمن مهرجان جديرة الدولي بالمكنين في ساحة الفنون بالمنستير ويوم 21 ماي عرض موسيقي لنجوم الطلبة بدار الثقافة بالمكنين وخلال الفترة من 30 جوان و2 جويلية المقبل فعاليات مهرجان الموسيقى الشبابية علاوة على مهرجان المدينة.هذا البرنامج الذي انطلق يوم الأحد 5 فيفري الجاري في ساحة الفنون بالمنستير بعرض موسيقي بعنوان "إيقاعات" بقيادة الفنّان عليّ المرموش بالتعاون مع المعهد الجهوي للموسيقى والرقص بالمنستير يندرج ضمن الخروج بالعمل الثقافي من فضاء المؤسسة الثقافية المغلق إلى الساحات العمومية على غرار ساحة الفنون بالمنستير حسب نفيسة براهم.