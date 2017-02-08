المجلس الثقافي البريطاني يعلن عن الجمعيات المتوجة في برنامج ''ابرز'' للمرافقة والتأطير

Mercredi 08 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-08 10:58:30

- تم مساء الثلاثاء الكشف عن الجمعيات الفائزة في مسابقة "ابرز" التي ستحظى ببرنامج خصوصي للمرافقة والدعم والتأطير من قبل المجلس الثقافي البريطاني، وذلك بعد انتهاء عملية التصويت التي انطلقت منذ أكثر من أسبوع.وفازت بالمراتب الثلاثة الأولى، كل من جمعية Jerba Insolite " و"Aide moi à apprendre" و"Association tunisienne pour la citoyenneté et le volontariat" بعد عملية اختيار انطلقت في البداية من 32 جمعية ثم من 17 جمعية بعد عملية انتقاء ثانية.وستحظى الجمعيات الفائزة بحسب المديرة المشرفة على المشروع بالمجلس الثقافي البريطاني، غادة الوحيشي، بدعم مادي ولوجيستي وببرنامج مرافقة يتضمن دورات تدريبية وتكوينية ومساعدة تقنية في الاتصال والتواصل للتعريف بهذه الجمعيات وببرامج عملها .وكان برنامج "ابرز" المخصص لدعم الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني قد انطلق في مارس 2015 من قبل المجلس الثقافي البريطاني واستفادت منه عديد الجمعيات أغلبها حديث النشأة، وينشط في مشاريع موجهة للشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و 35 سنة.وحظي أعضاء هذه الجمعيات بدورات تدريبية، بعد أن تم تقسيم الجمعيات إلى أربع مجموعات شملت تونس 1 و2 وبنزرت ومدنين، تتعلق بكيفية تنظيم حملات للتواصل شملت المستويين النظري والتطبيقي، وطريقة القيام بحملات توعوية وتحسيسية وإنجاز تصورات عملية لأنشطة على محامل رقمية تم تقييمها على مرحلتين.