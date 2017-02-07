المسلخ البشري في القرن الواحد والعشرين

هكذا نعتته منظمة العفو الدولية و هكذا عنونت طلب نجدة من الأمم المتحدة للوقوف على طغيان بشري يحدث منذ أعوام في سجن صيديانا. المتهم هو نظام البراميل الذي لم قتّل شعبه ومزّقه اربا حتى استقرّ في ارض الشام المستعمرون و الطوائف والأوباش الدواعش. التقرير الذي نشرته وسائل الاعلام العالمية يحمل وصمة عار لعقلية لا زالت لم تنقرض من أرض العرب وهي التي تجمع بين البطش و الاستعباد ثم تحاول أن تظهر بمظهر الحريص عن المصلحة القومية والممانعة وغيرها من المفردات التي لم تترجم ولو لمرة على أرض الواقع.
كتب الله لهذه الصور ولتلك الشهادات أن تخرج من غياهب المعتقلات التي فاقت بشاعتها أبو غريب و غوانتنامو لتصور لنا مشاهد مفزعة أين تذبح الإنسانية جمعاء وقيمها وحقوق الإنسان والحيوان على حد السواء. يتحدث التقرير عن استقبال بالعصي يقضي على العظام و يهشم الرؤوس فان نجا صاحبه من ذلك فله موعد ثان بعد ساعات يسترد فيها شعوره بالألم و العذاب المسلط. هناك ينشط القتلة في تعذيب الناس و التنكيل بهم دون رقيب ولا طبيب اذ يكون مبلغ الأمر قتل المعتقل ببطء شديد حتى يتلذذ المنكّل بذلك ثم يشكر عليه وينال الأوسمة. يضاف الى هذا الكمّ الهائل من العذاب الممارسات اللانسانية من تحرش و و اغتصاب و تجويع حتى الموت. فجثث المعتقلين تكاد تنطق بالحالة المزرية التي كانوا يعيشون عليها قبل افلات الروح الى خالقها.
هذا هو صاحب الصورة التي تمتّع بعض صحافيينا بأخذ صورة معها وهذه هي نظرته للمخالفين الثائرين ضده اذ انطلقت حملات الاعتقال و التعذيب فجر الثورة السورية حينها لم يكن هنالك ارهاب ولا داعش ولا حشد ولا غيرهم بل كان نظام مستبد إلى أقصى الحدود وشعب حلم مثلنا بثورة تجلب له الحرية و قليل من الكرامة. سوف يشكك الآثمون ويقولون هذه تركيا وقطر و لكن الخبر انتشر كالنار في الهشيم و تبادلت المواقع العالمية الخبر وحيثياته فجلب السخط لنظام آفل لا محالة لنا الفخر في مقاطعته. التقرير يتحدث على أكثر من ثلاث عشرة ألف من المفقودين الذين قضوا نحبهم في هذا السجن المقيت و الذي لازال يمارس دوره القذر فهل يكونون جميعا ممن أقيمت عليهم الحجة بانتمائهم لداعش الارهابية؟ قطعا لا، فولوج هذا أو ذاك لصيديانا مسألة مزاج أو لمجرد احتجاج على أوضاع تعيسة زادت حياة الناس في أرض الشام قتامة.
نظام البراميل المتفجرة زائل لا محالة ولكن على الدول صاحبة النفوذ و الأمم المتحدة تعجيل رحيله لأنه أصبح ثقلا على المنطقة بأسرها مثله مثل الكيان الغاصب الذي يحاول تبديد حلم تحرير فلسطين ولكنه لن ينجح.
Publié le:2017-02-07 20:20:25
Par:KhNeji (Tunisia )
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