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العفو الدولية: الأسد شنق 13 ألف سوري وضرب الرقم القياسي الإجرامي

Mardi 07 Février 2017
وكالات - اتهمت منظمة العفو الدوليةفي تقرير الثلاثاء النظام السوري بتنفيذ إعدامات جماعية سرية شنقا بحق 13 ألف معتقل، غالبيتهم من المدنيين المعارضين، في سجن صيدنايا قرب دمشق خلال خمس سنوات من النزاع في سوريا.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها وعنوانه "مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا" إنه "بين 2011 و2015، كل أسبوع، وغالبا مرتين أسبوعيا، كان يتم اقتياد مجموعات تصل أحيانا إلى خمسين شخصا إلى خارج زنزاناتهم في السجن وشنقهم حتى الموت"، مشيرة إلى أنه خلال هذه السنوات الخمس "شنق في صيدنايا سرا 13 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين الذين يعتقد أنهم معارضون للحكومة".
ويعتقل النظام السوري آلاف المساجين في سجن صيدنايا الذي يديره الجيش والذي يعتبر أحد أضخم سجون البلاد ويقع على بعد 30 كلم تقريبا شمال العاصمة دمشق.
واتهمت المنظمة الحقوقية في تقريرها نظام الرئيس بشار الأسد بانتهاج "سياسة إبادة من خلال تعذيبه المساجين بصورة متكررة وحرمانهم من الطعام والماء والعناية الطبية".

وتعليقا على ما ورد في التقرير قالت لين معلوف نائبة مدير الأبحاث في مكتب منظمة العفو الإقليمي في بيروت إن "الفظائع الواردة في هذا التقرير تكشف عن وجود حملة خفية ووحشية تم السماح بها من أعلى المستويات في الحكومة السورية وتستهدف سحق أي شكل من أشكال المعارضة في صفوف الشعب السوري".

وأضافت أن "قتل آلاف الاشخاص العزل بدم بارد، بالإضافة إلى برامج التعذيب الجسدي والنفسي الممنهجة والمعدة بعناية والتي يتم اتباعها في سجن صيدنايا، لا يمكن السماح لها بأن تستمر".
وكانت الأمم المتحدة اتهمت النظام السوري في 2016 بانتهاج سياسة إبادة في سجونه.
وأسفر النزاع في سوريا عن مقتل أكثر من 310 آلاف شخص وتهجير الملايين.



Publié le:2017-02-07 12:33:55

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7 de 7 commentaires pour l'article 138050

Laabed  (Tunisia)  |Mardi 07 Février 2017 à 13h 32m |           
منظمة العفو الدولية منظمة مسيسة و مشبوهة ممولة بالكامل من الحكومتين الامريكية و الانقليزية،و هي سيف مسلط على الدول المعارضة للغرب

Mandhouj  (France)  |Mardi 07 Février 2017 à 13h 06m |           
Karimyousef (France) |Mardi 07 Février 2017 à 13h 01m | Par Historique de karimyousef
Amnesty International parle abattoir humain mis en place par Bachar.

Karimyousef  (France)  |Mardi 07 Février 2017 à 13h 01m | Par           
Amnesty International parle d'abbatoir humain mis en place par Bachar.

Amor2  (Switzerland)  |Mardi 07 Février 2017 à 12h 56m |           
ألا يخجلوا من أنفسهم نخبة القوادة والصبايحية من الشرذمة التونسية الذين أدوا أخيرا زيارة للجزار ؟؟؟

Almokh  (Tunisia)  |Mardi 07 Février 2017 à 12h 56m |           
سفاح إبن سفاح فليس هناك غرابة

Tuttifrutti  (Singapore)  |Mardi 07 Février 2017 à 12h 47m |           
Bachar the butcher

Mandhouj  (France)  |Mardi 07 Février 2017 à 12h 43m |           
العفو الدولية: النظام السوري أعدم 13 ألف معتقل شنقا في سجن صيدنايا

جرائم حرب ، جرائم ضد الانسانية، إعدام بالجملة ، تدمير مدن على رؤوس ساكنيها ، تهجير بالملايين ، تغيير للخارطة السكانية للمدن ،... ... هذا هو (CV) النظام السوري .

ثم تجد سياسيين توانسة يزورون هذا النظام و يباهون به ! غريب ! لكن لا غراب لحاملي اديولوجية الموت .



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