La Marsa: sur impulsion de l’AMEDEC, un centre administratif serait crée à b’har lazreg.

Mardi 07 Février 2017

Prsident AMEDEC

Association Mgara pour le Dveloppement et la Citoyennet





Publi le:2017-02-07 12:11:24

En date du 24 Janvier 2017, et sur initiative conjointe de lAssociation Mgara pour le Dveloppement et la Citoyennet (AMEDEC) et du Dlgu de la Marsa, une sance de travail, prside par ce dernier, a t tenue dans les locaux de la dlgation avec un reprsentant de lAMEDEC et une dpute de Tunis II.À lissue de cette sance, qui sest droule dans une ambiance bon enfant, le dlgu sest engag constituer un dossier pour la cration dun Centre Administratif au sein la cit de Bhar Lazreg.Cette cit, laiss-pour-compte jusqualors, et o ont lu domicile 15 000 20 000 habitants, a t le centre dintrt de lassociation AMEDEC et de lAlliance des Associations Marsoises, qui uvrent de concert pour le dveloppement local et la justice sociale, mues par le seul sentiment dune prise de responsabilit envers leur ville et ses habitants.Six (6) longues annes se sont coules depuis le 14 janvier 2011, et les citoyens de cette cit sont encore dans lexpectative, attendant encore une justice sociale et un dveloppement qui tardent venir.Il est aussi intolrable quironique, quune ville aussi notoire que la Marsa, compte une cit dont les rues nont ni noms ni numros, et la chausse pitonne nest quun banal prolongement de la route.Pour lanecdote, en labsence dun bureau de poste, les habitants de cette cit, rcuprent encore leurs courriers auprs de lpicier du coin.Le centre administratif devrait comprendre essentiellement :1. Un Bureau de Poste.2. Un Bureau de Recette des Finances.3. Un Bureau de Contrle des Impts.4. Une Agence Steg.5. Une Agence Sonede.6. Une Agence Onas.7. Une Antenne Locale des Services Municipaux.8. Une Zone Amnage pour les investisseurs privs et/ou institutionnelsLes couts dinvestissement seront en grande partie pris en charge par lEtat, une autre partie serait charge dinvestisseurs privs.Selon nos estimations, ce projet qui sinscrit dans le cadre gnral de la dcentralisation des services publics administratifs et du rapprochement des prestations du citoyen, vise aussi, dans une premire phase, la cration de prs de 80 emplois directs permanents et de prs de 40 emplois indirects.Ainsi, lAMEDEC sengage garder le cap dune politique de dveloppement durable et quitable, en troite collaboration avec les autorits publiques, au-dela des clivages politiques, tous unis par un partage fdrateur de valeurs universelles indniables.