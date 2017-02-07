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مكة : الأمن يقبض على رجل حاول إحراق نفسه عند الكعبة

Mardi 07 Février 2017
وكالات - ألقت الجهات الأمنية السعودية في الحرم المكي القبض على شخص حاول الانتحار بحرق نفسه عند الكعبة، وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو في صحن المطاف بالمسجد الحرام، يظهر رجال الأمن وهم يلقون القبض عليه.
وقام رجال أمن الحرم وبعض المصلين والمعتمرين بالالتفاف حول الشخص، الذي كان يقف بجوار الكعبة المشرفة كما أظهره المقطع، قبل أن يسحبه رجال الأمن إلى خارج صحن المطاف.
من جهته، صرح الناطق الإعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، سامح السلمي، أنه تم القبض مساء الاثنين على مواطن في العقد الرابع من العمر في صحن الطواف بجوار الكعبة المشرفة أثناء قيامه بسكب كميه من مادة "البنزين" على ملابسه ومحاولته إشعال النار في نفسه، وفور ملاحظة رجال الأمن لذلك تمكنوا من منعه والقبض عليه قبل إشعال النار، وتوحي تصرفاته بأنه مريض نفسي، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية.
وأكد الرائد، سامح السلمي، أن المواطن حاول إيذاء نفسه وليس كما أشيع برغبته حرق الكعبة.




Publié le:2017-02-07 09:24:53

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