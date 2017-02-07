غزة : 14 غارة شنّتها قوات الاحتلال على القطاع

Mardi 07 Février 2017

وكالات - قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي شنّت مساء الإثنين، 14 غارة، على عدة مناطق مختلفة في القطاع.

وأضافت أن "الغارات أسفرت عن أضرار مادية جسيمة".



بدورها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، في تصريح للمتحدث باسمها أشرف القدرة عن إصابة 3 فلسطينيين بجراح متوسطة، جراء القصف الإسرائيلي.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، بيتر ليرنر،إن القصف على غزة يأتي ردا على تعرض إحدى دورياته لإطلاق نار على الحدود الشرقية لغزة، وسقوط صاروخ جنوبي إسرائيل مصدره القطاع، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.







Publié le:2017-02-07 07:44:42



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