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Tribune

الرخامة و... الفخامة

Lundi 06 Février 2017
بقلم: شكري بن عيسى (*)

من مر اليوم صباحا من حواشي وهوامش مونبليزير ومحمد الخامس و"اتوروت" اريانة وساحة حقوق الانسان، يفهم حقيقة واقع البلاد التي تقف لمجرد رئيس يمر ليقوم بشيء ما فيشلّ كل الحركة.. مئات اعوان الامن والسيارات المشغلة على طول الطرقات والانهج لحماية رئيس، من اجل ان يدشن نصب تذكاري باسم شكري بلعيد فوجدناه في النهاية يحمل اسمه هو، باللون المذهّب واسم الشهيد بشكل تقزيمي بلون اسود وحروف ميكروسكوبية..

لن اعلق على مكان وضع النصب التذكاري الذي لا يتناسب والحدث، اذ كان من اللازم اقامة ساحة خاصة بالشهيد لا تتداخل واسم اخر، ولن اعلق على الاختصاص الحصري في الصدد لهيئة الحقيقة والكرامة المسؤولة على الذاكرة الوطنية، وذلك بموجب القانون الاساسي للعدالة الانتقالية لسنة 2013 الذي ينظم حصريا هذه الحالة، ولن اتحدث على الرئيس العاجز على تنفيذ تعهداته قبل وصوله لقرطاج التي هي في الحقيقة مزايدات سياسية انتخابية، في كشف حقيقة الاغتيال ودخل على خط الاستعراضات والتدشينات الفكلورية..

لكني ساتحدث على العادات التي خلناها بالية وتعود مع الاسف في كل مناسبة استعراضية دعائية، فالاسبوع المنقضي كان اسبوع نشاط مكثّف وعمل دؤوب في ساحة حقوق الانسان، كل عمال البلدية وشاحنات "الاوناس" نزلت في فيلق كامل لتنظيف الساحة، اجهزة مكثفة لتوضيب "الغازون" و"كميون" لقص اغصان الاشجار و"كميون" التطهير لتنظيف الحوض، قبل ان يتم ملؤه بماء ناصع زلال، وتركيب كراسي جديدة وخيم جديدة وتغيير "الكارلاج" المكسّر، وحضور هام لمسؤولين اعلى مستوى وسيارات وظيفية متنوعة على حافة الرصيف من كثرة المراقبين، وقتها حسبت ان سياسة جديدة تم تكريسها لتهيئة الساحات والجنائن العامة والعناية بالبيئة بصفة عامة، ولكن مع الاسف لن يتغير شيء في هذا البلد ولن يتبدل حال، فالنظافة والزينة لا تقام الا للمسؤول والتدشينات عادت للتوظيف السياسي والرئيس يظل دائما مركز الاضواء..


وما يثير القرف ان المزهريات والنباتات والاشجار التي تم جلبها خصيصا من اجل تزويق المشهد "الملكي"، تم رفعها مباشرة بعد خروج سيادته، في استعاة لمشهد مشين غارق في تدليس الحقيقة تزلّفا للمسؤول، وكان منتظرا ان تخرج حاشية القصر (التي ادعت عدم علمها بما حصل) كالعادة للتعبير عن "الاستهجان" والتنصل مما حصل..

تلوّث وفوضى عاينها الجميع في الساحة ولم يلتفت اليها اي مسؤول، ولما تم تنظيفها وتهيئتها اكتشفنا انها من اجل "الفخامة"، ورخامة حسبنا انها من اجل تخليد الشهيد فصعقنا بان اسم بلعيد لا يكاد يظهر امام "الفخامة"، واذ تتوقف حركة المرور من اجل "الفخامة" وتوضّب الساحة لارضاء "الفخامة" ولا تسلم حتى الرخامة من.. "الفخامة"، فلا يمكن الا ان ننتظر قريبا الغرابة والقتامة!!

(*) قانوني وناشط حقوقي




Publié le:2017-02-06 21:06:50

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1 de 1 commentaires pour l'article 138035

Incuore  (Tunisia)  |Lundi 06 Février 2017 à 21h 16m | Par           
المثل الشعبي يقول الحي ابقى من الميت



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