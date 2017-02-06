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Sport

التصنيف العالمي للاعبي التنس - مالك الجزيري يتقدم مرتبة واحدة

Lundi 06 Février 2017
بــاب نــات - تقدم لاعب التنس التونسي مالك الجزيري مرتبة واحدة في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للتنس يوم الاثنين ليصبح في المركز الخمسين عالميا بمجموع 904 نقطة.

وكان الجزيري خاض الاسبوع الماضي منافسات كاس دايفس مع المنتخب التونسي (المجموعة الثانية منطقة اوروبا - افريقيا) امام السويد التي فازت 3-2 في مجموع المباريات لتتاهل الى الدور الثاني لملاقاة تركيا من اجل الترشح الى الدور الثالث بينما ستتبارى تونس مع قبرص للبقاء ضمن المجموعة الثانية خلال شهر افريل.
وفاز الجزيري مع المنتخب التونسي في مواجهاته امام نظيره السويدي بمقابلتين في منافسات الفردي مقابل خسارة في مسابقة الزوجي رفقة مواطنه انيس غربال.
وسيشارك الجزيري خلال هذا الاسبوع في دورة مونبيليي الفرنسية البالغ مجموع جوائزها المالية حوالي 540 الف دولار.
وبقي البريطاني اندي موراي متصدرا للترتيب ب11540 نقطة امام الصربي نوفاك جوكوفتيش ب9825 نقطة والكندي ميلوس راونيتش ب4930 نقطة.



Publié le:2017-02-06 17:14:27

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