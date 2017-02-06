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''القطرية'' تسجل أطول رحلة جوية في التاريخ

Lundi 06 Février 2017
وكالات - قامت رحلة تابعة للخطوط القطرية بأطول رحلة جوية في العالم بعدما استغرقت 16 ساعة و23 دقيقة من الدوحة إلى مدينة أوكلاند في نيوزيلندا.

وأكملت طائرة "بوينغ 777" مسافة 14535 كم بدون توقف، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق لطيران الإمارات العام الماضي، في رحلة قطعت 14200 كم من دبي إلى أوكلاند.

وعبرت الطائرة 10 مناطق زمنية أثناء رحلتها الماراثونية قبل أن تهبط عند الساعة 7:25 صباح الاثنين في التوقيت المحلي لنيوزيلندا.

وشمل طاقم الطائرة 4 طيارين، و15 مضيفة طيران ساعدوا بتقديم 1100 كوب من القهوة والشاي، و2000 مشروب بارد، بالإضافة إلى 1036 وجبة أثناء مدة الرحلة.





Publié le:2017-02-06 12:47:25

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1 de 1 commentaires pour l'article 138006

Ckhalled  (Tunisia)  |Lundi 06 Février 2017 à 13h 24m | Par           
الرحلة سجلتها شركة بوينق ولم تسجلها القطرية



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