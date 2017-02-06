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Culture

تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية تحدث ''بيت الحكاية'' وقصر الصورة" بالمدينة العتيقة

Lundi 06 Février 2017
بــاب نــات - أعلنت الهيئة التنفيذية لتظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016، عن إحداث "بيت الحكاية" و"قصر الصورة" بمدينة صفاقس العتيقة، حيث ستستمر الأنشطة في هذين الفضاءين بعد نهاية هذه التظاهرة خدمة للثقافة في عاصمة الجنوب.
واتخذ "بيت الحكاية" من المقهى الثقافي بالمدينة العتيقة مقرا مؤقتا له، تنتظم فيه الأنشطة أسبوعيا منذ يوم 24 جويلية 2016، في انتظار نهاية الأشغال بالمقر الجديد، الذي يتمثل في تحويل منزلين تقليديين على ملك المواطن أنيس الغمقي في باب القصبة بالمدينة العتيقة إلى بيت للحكاية.

ويعمل "بيت الحكاية" بالشراكة مع جمعية فنون الحياة بطينة وجمعية دنيا الحكاية والجمعية التونسية لمسرح الطفل والشاب، على تكوين مربين في ورشات حول أهمية الحكاية في ترغيب الطفل في المطالعة وكيفية بعث و تسيير نواد للحكاية في المؤسسة التربوية، إضافة إلى اكتشاف وصقل المواهب في صفوف التلاميذ المشاركين في أنشطة نوادي الحكاية.
وسيكون المولعون بفن الحكي على موعد جديد مع مجموعة من الحكائيين العرب هم الطيب بوعمار من الجزائر (من 09 إلى 19 فيفري)، نمر سلمون من سوريا (من 20 إلى 26 فيفري) ومها صلاح من اليمن (من 11 إلى 17 مارس).
أما بالنسبة إلى مركز الصورة، فقد تم إحداثه بدار كمون، وهي واحدة من أجمل المنازل التي لاتزال تحافظ على خصوصياتها المعمارية التقليدية الأصلية، وتقع في نهج الشيخ التيجاني بالمدينة العتيقة.
وقد تمت تهيئة المنزل ليكون فضاء لقصر الصورة بهدف العمل على إرساء تقاليد ثقافية في المدينة العتيقة تجلب إليها التلاميذ والطلبة لتعلم فنون التصوير الضوئي والسينمائي وإقامة معارض للصور حول صفاقس بصفة خاصة وتونس بشكل عام.

وسيحتضن هذا الفضاء مجموعة من الأنشطة من ضمنها ورشة في التصوير الفوتوغرافي.
كما سيتم افتتاح مجموعة من معارض الصور الفوتوغرافية، من بينها معرض بعنوان "شواطئ جذابة" (من 3 إلى 17 مارس)، بالإضافة إلى افتتاح مكتبة خاصة بالتصوير الفوتوغرافي يوم 3 مارس القادم.

Publié le:2017-02-06 15:11:42

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