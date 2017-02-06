دم خليل القروي ودماء أطفال سوريا

Lundi 06 Février 2017





Publié le:2017-02-06 10:31:47

من الصعب جدا أن تكتب عن الموتى -ليس الموتى العضويين، بل موتى القلوب- عندما توفي خليل القروي ابن السيد نبيل القروي منذ أشهر كنا جميعا كصحفيين وكتونسيين نتألم لفقدان شاب في مقتبل العمر توفي في حادث أليم سببه تهور رفيقه أو هكذا تم تصوير الحادث من السيد نبيل القروي وحرمه ولا ندري الحقيقة كما هي لأنه أصبح من الصعب تصديق السيد نبيل القروي إن لم نقل إنه من المستحيل تصديقه.من المستحيل تصديقه لأسباب عديد في تاريخه لكن الأهم حاضره لقد ظننا جميعا أن وفاة خليل وما تعرض له نبيل القروي من نكسات في رحلة مساندته لحزب نداء تونس وما لف لفهم من كوارث سيكون له انعكاس واضح على تاريخه المليء بالتحالف مع مافيات المال لكن للأسف نجده هذه الأيام يتورط أكثر في رحلة دم جديدة يعلن فيها الحرب على أطفال سوريا من خلال مساندته لأشد الأنظمة التي حرقت فلذات الأكباد في العالم نظام بشار مجرم الحرب.هكذا اختار أن يتذكر نبيل القروي ابنه بأستوديو تُرجم فيه الانسانية صباحا مساء على أيدي عصابات موالية لإيران ونظام بشار هكذا يريد للتونسيين أن يدعو بالخير لإبنه وهو الذي اختار أن يقف إلى جانب نظام يقصف أعمار الأبرياء في كل وقت وحين.غريب أمر بعض البشر أفلا يعلم نبيل القروي أنه كما يرى هو عينا خليل ليست كعيني الغريب إن كان دمه ليس كدم الغريب فإن آباء أطفال سوريا يرون أبناءهم كذلك فلا دم يساوي دماءهم ولا أعين كأعين أبنائهم فلماذا تريد الارتفاع باسم خليل إلى مستوى أعلى وأنت تنزل بدماء السوريين إلى مستوى الصفر؟الأغرب أن قناة نسمة فجأة انقلبت إلى ثوب الراعي لقضية الممانعة المزعومة بلا سبب مقنع ولا حجة تروى فتقنع بل لأمر دبّر بليل شتوي شديد القتامة كقلوب الذي لم يرحموا أطفال سوريا. ما يحدث في ارضنا غريب فبحجة الوقوف ضد الإرهاب نقف مع أشد الأنظمة إرهابا في العالم أليست الخيارات كثيرة أمامنا تلك الخيارات التي نحفظ بها أطفال سوريا المشردين ونحفظ بها قناعاتنا السياسية أم أن قناعات السيد نبيل القروي لا تمر إلا عبر مساندة قتلة الأطفال وورود سوريا الجميلة؟ليس لنا ما نقوله إذا ماتت قلوب السادة القائمين على قناة نسمة غير الترحم على خليل القروي وأطفال سوريا إن لله وإنا إليه راجعون.* صحفي تونسي