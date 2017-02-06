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بالفيديو: ميلانشون يتنقل بين مدينتين مختلفتين في اللحظة نفسها بفضل ''الهولوغرام''

Lundi 06 Février 2017
وكالات - احتضنت مدينة ليون الأحد، المهرجان الانتخابي الذي قدم فيه المرشح اليساري جان لوك ميلانشون ترشحه رسمياً لرئاسة الجمهورية الفرنسية في انتخابات ماي 2017.

وتحدث المرشح مباشرة في سابقة أولى من نوعها، وبشكل مباشر إلى أنصاره في ليون، ولكن أيضاً في مدينة باريس في الوقت نفسه، بفضل تقنية "الهولوغرام" التي تنقله من ليون إلى باريس في ظرف ثانية واحدة، رغم أن المسافة بينهما لا تقل عن 500 كيلومتر، وذلك على عكس كل المحاولات السابقة التي كانت تعتمد تسجيل الصوت مسبقاً وتركيبه على الصورة الافتراضية.

وفي بداية المهرجان، تحدث ميلانشون إلى أنصاره متسائلاً "أين أوجد الآن؟ هل أنتم واثقون أني في ليون؟" ثم أضاف و"الآن إلى باريس" لينتقل فوراً، افتراضياً، إلى قاعة أخرى غصت بأنصاره في العاصمة الفرنسية.




Publié le:2017-02-06 08:22:49

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