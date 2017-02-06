دماء على الثلوج‎

Lundi 06 Février 2017





Publié le:2017-02-06 08:13:05

لا شك أن العملية الإرهابية الشنيعة اللتي ذهبت بارواح زكية ادخلت الرعب في جالية مسلمة كندية تعتبر من خيرة الجاليات الإسلامية في الغرب من حيث النوع و الكيف و في بلد جعل من التنوع سلاح التميز و في عالم غلبت عليه الكراهية و التوجس من الاخرقد نعترف ان رياح السياسة في الغرب اصبحت تاخذ شاكلةا يمينية شعبوية متطرفة جعلت من المهاجرين قضية سياسيةانتخابية تغطى بها المشاكل الحقيقية اللتي يعاني منها الغربتبقى كندا على الاقل في ظل حكم رئيس الوزراء الكندي الشاب السيد ترودو املا ا في عتمة هذا الظلام الدامس في حياة الجاليات الإسلاميةنعم يبقى كذلك إشكالية خطاب الكراهية اللذي و للاسف نجد له أبواقا حتى على مستوى الاحزاب السياسية البرلمانية الغربية و هذا يثير قضية ازدواجية الخطاب في العمل السياسي و ضرورة الحسم في إيقاف خطاب اللاسلاموفوبيا على كل المستويات السياسية و الإعلامية اللذي و الحق يقال يتحمل مسؤولية كبيرة في التحريض و التشويش على جاليتنالا شك أن الجالية المسلمة في الغرب لا يمكن أن تكتفي بالخطابات العاطفية و المساندة بل نحتاج الى عمل قاعدي و لوبي موجود على الارض و في البرلمانات حتى نستطيع ان نقنن اطار الحماية القانونية و الدستورية لجاليتنا عبر العمل المتواصل و التوحيد في الجهود حتى لا تتشتت و يتم المناورة بها من كل الفاعلين السياسيينالمطلوب الخروج كذلك من التوصيفات العرقية للجالية المسلمة في الغرب و اعني بذلك الانتماءات الجهوية و العرقية اللتي كثيرا ما كانت سببا في التعثر و تقهقر الفعل السياسي في الغرباود ان اختم كلامي و التحسيس بأهمية الجيل الثاني و اللذي لن يقبل بتهميشه و هو اللذي ولد في الغرب و لن يقبل أن تأخذ القرارات في غيابه(*) ياسر ذويب: ناشط سياسي و حقوقي مختص في شؤون الجالية المسلمة في كندامونتريال كندا