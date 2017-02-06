ترامب يأمر بإخضاع جميع الوافدين إلى الولايات المتحدة ''لتفتيش دقيق''

Lundi 06 Février 2017

وكالات

I have instructed Homeland Security to check people coming into our country VERY CAREFULLY. The courts are making the job very difficult! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 février 2017







Publié le:2017-02-06 07:59:14

- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أعطى أوامره لوزارة الأمن الداخلي بإخضاع الوافدين إلى الولايات المتحدة لتفتيش دقيق للغاية، وذلك بعد رفض محكمة الاستئناف الأمريكية الدعوى القضائية التي رفعتها إدارته لإلغاء قرار قاض أمريكي بوقف تنفيذ حظر سفر مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة ومهاجرين إلى أمريكا.وأضاف ترامب أن "المحكمة التي رفضت الطعن تجعل من الصعب إبقاء حدودنا آمنة"، واتهم القاضي الذي رفض الطعن بأنه "يضع البلاد في خطر"، مشيراً إلى أنه يجب أن يُنحى باللائمة على القاضي والنظام القضائي إذا وقع أي شيء.ولم يوضح ترامب طبيعة التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها البلاد.وكانت محكمة الاستئناف الاتحادية قد أقرت تعليق الأمر التنفيذي الذي أصدرته إدارة ترامب حتى يُنظر في القضية برمتها، كما منحت البيت الأبيض والولايتين اللتين طعنتا في القرار مهلة حتى يوم الاثنين لتقديم مزيد من الحجج.وقالت ولايتان إن قرار إدارة ترامب غير دستوري.