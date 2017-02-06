ترامب يأمر بإخضاع جميع الوافدين إلى الولايات المتحدة ''لتفتيش دقيق''

I have instructed Homeland Security to check people coming into our country VERY CAREFULLY. The courts are making the job very difficult!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 février 2017
وأضاف ترامب أن "المحكمة التي رفضت الطعن تجعل من الصعب إبقاء حدودنا آمنة"، واتهم القاضي الذي رفض الطعن بأنه "يضع البلاد في خطر"، مشيراً إلى أنه يجب أن يُنحى باللائمة على القاضي والنظام القضائي إذا وقع أي شيء.
ولم يوضح ترامب طبيعة التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها البلاد.
وكانت محكمة الاستئناف الاتحادية قد أقرت تعليق الأمر التنفيذي الذي أصدرته إدارة ترامب حتى يُنظر في القضية برمتها، كما منحت البيت الأبيض والولايتين اللتين طعنتا في القرار مهلة حتى يوم الاثنين لتقديم مزيد من الحجج.
وقالت ولايتان إن قرار إدارة ترامب غير دستوري.
Publié le:2017-02-06 07:59:14
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
Sur:ناجي جلول.. ما تحت ''القاع''