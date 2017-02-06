Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - 7awel Teftekerni  
Monde

ترامب يأمر بإخضاع جميع الوافدين إلى الولايات المتحدة ''لتفتيش دقيق''

Lundi 06 Février 2017
وكالات - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أعطى أوامره لوزارة الأمن الداخلي بإخضاع الوافدين إلى الولايات المتحدة لتفتيش دقيق للغاية، وذلك بعد رفض محكمة الاستئناف الأمريكية الدعوى القضائية التي رفعتها إدارته لإلغاء قرار قاض أمريكي بوقف تنفيذ حظر سفر مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة ومهاجرين إلى أمريكا.


وأضاف ترامب أن "المحكمة التي رفضت الطعن تجعل من الصعب إبقاء حدودنا آمنة"، واتهم القاضي الذي رفض الطعن بأنه "يضع البلاد في خطر"، مشيراً إلى أنه يجب أن يُنحى باللائمة على القاضي والنظام القضائي إذا وقع أي شيء.
ولم يوضح ترامب طبيعة التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها البلاد.
وكانت محكمة الاستئناف الاتحادية قد أقرت تعليق الأمر التنفيذي الذي أصدرته إدارة ترامب حتى يُنظر في القضية برمتها، كما منحت البيت الأبيض والولايتين اللتين طعنتا في القرار مهلة حتى يوم الاثنين لتقديم مزيد من الحجج.
وقالت ولايتان إن قرار إدارة ترامب غير دستوري.



Publié le:2017-02-06 07:59:14

festival-918b684d2614501f693ddf2ada6dc8ca-2017-02-06 07:59:14
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137990



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12011,6

  • (02/02)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,46505 DT        1$ =2,28099 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/02)   194,4 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137990 648|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires