ناجي جلول.. ما تحت ''القاع''

Lundi 06 Février 2017





Publié le:2017-02-06 07:22:41

ملك الوصولية والانتهازية السياسية وصيد الفرص بامتياز. من اجل المناصب والنفوذ والسلطة كل الوسائل عنده مشروعة. المهم المحافظة على المغانم والكراسي ووضع العين على المنصب الاحسن. دائم الحسابات لتأمين المصالح والمنافع وضمان "الحصة" و"النصيب". ومادامت كل المفاتيح في السلطة بيد الباجي، فلم يتورع بمنحه لقب "مولى الباتيندة"، ولم يتجرأ على قول كلمة ولوبسيطة خارج "معزوفة" المديح والتطبيل فيه، والامر وصل الى عدم تفضيل بورقيبة عليه، ولا نتحدث عن موقفه لما يتم طرح احد الاسماء المناهضة لساكن القصر، فالقصف يكون حينها بصواريخ الارض-جو لارضاء صاحب الفضل.العدو السياسي الأوّل للسبسي لا يجب ان يذكر امامه دون ان يرذّله، باشنع الاوصاف والعبارات حتى ولو لزم الامر بتفضيل المخلوع عليه، والامر وصل ما دامت الغاية هي "قصف" الدابة السياسية السوداء لساكن قرطاج اعتبار بن علي "رجل دولة" والمرزوقي "لا"، واعتبار "أسوأ فترة في تاريخ رئاسة الجمهورية التونسية هي فترة حكم المرزوقي"، المهم ان ينال رضا "السيد" الحالي والمتحكم في دواليب البلاد.لم انتخب المرزوقي واعتبر ان لديه اخفاقات متعددة منها الجسيمة، ولم اشارك في الانتخابات الرئاسية لعدم اقتناعي بكل المرشحين، ولست بوارد الدفاع عنه فلست مختصا في الصدد والرجل له مدافعين كثر مؤهلين للغرض، ولكني سأتوقف عند هذه الفظاعات السياسية التي "يتحفنا" بها وزير التربية، في حكومة ما بعد الثورة ترفع شعار الالتزام بها والقطع مع الفساد والدكتاتورية، يعلن أن أبرز رموز الفساد والاستبداد والتبعية للخارج الذين قامت على نظامه الثورة "رجل دولة" ويشير الى أن "السياسة bilan"، في اشارة الى انه حقق منجزات.والاهانة هنا ليست فقط للشعب الذي قام بالثورة وانتفض على الدكتاتور، وليست فقط كذلك للثورة التي جاءت به وبحكومته ورئيس حزبه للحكم، ولكن اساسا للديمقراطية وكل قيمها ومبادئها، التي ترفع رايتها السلطة التي ينتمي اليها، وجسّمها الدستور الذي تحكم على اساسه حكومته، والتطاول شمل الجميع بما فيها حزب النهضة التي سحقها المخلوع، والانحطاط السياسي الحقيقة فات كل حد وتجاوز كل الحواجز، والقصف كان عشوائيا وفي كل الاتجاهات، والحقيقة ان النهضة ذاتها تستأهل كل اهانة ما دامت تعاين وتسجل وتتقبل دون رد.اذا كان بن علي الذي صادر الحريات والحقوق وعلى راسها حرية التعبير والاعلام، والحقوق السياسية في التنظم والتعبير وممارسة المعارضة والاحتجاج، ونكّل بكل من يخالفه واظطهد وهجّر الالاف وقمع كل صوت عارضه، وضرب القضاء ودوره في العدالة وفي سيادة القانون، وانتهك الدستور واخاطه على مقاسه ووظفه لاستبداده، وزرع منظومة مافيوزية فاسدة ضربت النزاهة والمساواة وشرف المنافسة، ووضع جهاز بوليسي قمعي على شاكلة العصابات ارعب به الشعب وزرع فيه الخوف من التعبير، ووظّف المساجد والاعلام والجامعة والنخب للدعاية له ولنظامه وللتستر على جرائمه، وزرع منظومة ثقافية وتربوية جذرت التصحير السياسي لدى اغلبية الشعب، اذا كان بكل هذا يعتبر رجل دولـة فهذه الحكومة التي ينتمي اليها هذا الوزير ستقودنا للظلام للسواد الرهيب.هذا الوزير الذي خرّب المنظومة التعليمية وسمّمّها بالصراعات، واغرقها بالنزاعات والتناحر بين الاستاذ والمعلم والتلميذ وبين المربي والولي، وشيطن المربي واعتدى عليه ورماه بكل الاوصاف السيئة وحتى المشينة، مدعيا انه صاحب "مشروع" اصلاحي لا قبل للعباد به، مصدّرا نعراته السياسية وملقيا بها على المربي، ودخل على خط الشعبوية الشامل جامعا بين "الحداثة" و"النمط التقدمي" مع "الزوايا" و"السينوج" و"الشادلية"، لم يبق له اليوم خاصة بعد تصميم الهيئة الادارية لنقابة التعليم الثانوي على رحيله، وبعد دخول الامين العام لاتحاد الشغل على خط تحذير الحكومة من بقاء هذا الوزير، لم يبق له سوى التشبث باخر القلاع خاصة وان الغرق صار تقريبا حتمي.اللعب على ترذيل الاستاذ والنشاط النقابي من ناحية، واستدعاء فترة المخلوع لتفضيلها على حكم المرزوقي من اخرى، والدخول على خط "الفيكتيميزاسيون" والبروز في جبة المُسْتَهْدَف والمحسود من ثالثة، وادعاء انه يشكّل ظاهرة متفرّدة في الحكم والسلطة من رابعة، هي اخر "الرقصات" خاصة وان النزول بالقيم والمبادىء السياسية تجاوز القاع، ويبدو هذه المرة سيكون من الصعب الارتقاء خاصة وان قدرة تحمّل الفاعلين المختلفين "نضبت"،ولا نظن "صاحب الباتيندة" سيتمكّن هذه المرة مواجهة الجميع!!(*) قانوني وناشط حقوقي