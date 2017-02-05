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Journaux Tribune لقد فضحتنا بعثة العار .. مواقع عربية تتداول فضيحة التقاط صورة مع الصورة !!! Dimanche 05 Février 2017 نصرالدين السويلمي



انتشرت الصورة الخادشة للحياء الخادشة للعقل الخادشة للآدمية ، انتشرت صورة الذل والهوان انتشار النار في الهشيم ، خرجت الصورة الفاحشة المخلة عن السيطرة وتناولتها العديد من المواقع العربية ! لقد حدثت المصيبة حين قرنوا اسم بعثة الفضائح باسم تونس ، الصورة نشرتها مواقع سورية وجزائرية ومصرية وسودانية ولا ندري ان كانت مواقع الاشقاء في دولة جزر القمر بلغتهم الفضيحة ونشروا بدورهم الصورة وتهكموا على حاملي الجنسية التونسية ومن ثم تهكموا على تونس الا من بلغه خبر هيمنة اقلية العار على مفاصل الفعل في بلادنا ، ذلك فقط يمكنه تبرئة الشّعب وادانة شُعب العبودية التي وبعد ان اصابتها الثورة في الصميم عادت وتعافت ثم هاهي تنشر غسيلها في الفضاء العربي بعد ان تفننت لأكثر من 23 سنة في انتاج انواع نادرة من الذل واكتفت بنشر غسيلها على حبال الطرابلسية .



بينما تمكن البوعزيزي واحرار بوزيد وبوزيان والقصرين ، بل جميع الاحرار العزل الفقراء المهمشين في تونس ، تمكنوا من رفع اسهم الوطن الى السماء ، وحسّنوا الاسم ونفخوا الروح في الراية الجامدة دوليا فاذا هي خفاقة في المنتظمات الأممية ، بينما ابناء بلادي وبناتها يراكمون الشرف لوطنهم ، تعمد شرذمة الى استنزاف محصول الاحرار ، والمؤسف ان الكم الكبير من تعليقات النشطاء العرب خلطت بين الشرذمة وبين تونس ، ما جعلهم يرمون الشعب التونسي بأبشع النعوت دون التحري وربما متأثرين بالتناغم بين البعثة المذكورة والخطاب لتعيس الذي تروج له جل وسائل الاعلام التونسية .



مجرد الثناء على دكتاتور يعتبر جريمة فكيف اذا كان الثناء على سفاح ثم كيف اذا كان الامر يتعلق بزيارة استعطاف واستجداء لمجرم حرب ، والابشع ماذا لو كان القصد من الزيارة تشويه تونس وثورتها والنيل من رموزها ، والاشنع ماذا عن بعثة خسيسة تقطع آلاف الكيلومترات من اجل التآمر على ثورة بلادها والفوز بصورة مع بشار البراميل المتفجرة ، فاذا بمستشاري السفاح يجهزون لهم صورة ليلتقطوا معها صورة !!! ايها الاغبياء اولم يكن بإمكانكم طباعة صورة كبيرة للمجرم اكبر من خيبتكم لتتصورا معها في تونس وفي مقراتكم وامام اسيادكم الذين ارسلوكم دون الحاجة الى قطع كل تلك المسافة لتجدوا انفسكم أمام ذلك الاستقبال المهين ، تتقاذفكم مكاتب البعث وتتلاعب بكم عصابة السفاح ، وفي المحصلة عدتم فرحين بتصريح لنائب وزير خارجية المجرم ، يسيئ فيه الى اول رئيس تونسي انتخبته اول مؤسسة ديمقراطية في تاريخ تونس ، أي محنة تلك التي اصابت تونس حتى يخرج من بين ظهرانيها من يشد الرحال ليلتقط صورة مع الصور !!! ايها التعساء هلا ترفقتم بالجنسية التي تحملونها ويتقاسمها الشعب معكم ، هل كتب على بلادنا ان تصدر الى سوريا ثنائية مرة كالزعاف ، هل كتب عليها ان لا تصدر الشام غير القاتل والقواد !





يتساءل العديد عن اهداف بعثة العار ، ومن وراء بعثة العار ، ومن جهز بعثة العار ، نقول ان الهدف هو راس الثورة في البدء والختام ، وتكمن خلف البعثة كل القوى التي اختصت منذ زلزال 23 اكتوبر في تسيير البعثات ذات الروائح الكريهة ، اما التجهيز فتم بواسطة الرساميل المعطوبة من الثورة والمرعوبة من اخطر سؤال يخشاه المال الفاسد ، "من اين لك هذا" ، وبالنسبة لعددهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ..بينما الاخبار الواردة من الشام تؤكد انهم سبعة وثامنهم كلبتهم .. هذه الانفار التي حطمت جدار الصوت في القوادة وتجاوزت بذلك القوّادة التقليديين الذين ترعرعوا في حجر فرنسا وعملوا على بقائها في بلادنا ، لقد كان قوادة ديغول يمارسون القوادة بالتخفي وعلى استحياء ، اما قوادة بشار فيمارسونها مع الدعاية ، يتلذذون بها يلهجون بذكرها كما يلهج بلال بعبارات التوحيد .



Publié le:2017-02-05 20:37:14

انتشرت الصورة الخادشة للحياء الخادشة للعقل الخادشة للآدمية ، انتشرت صورة الذل والهوان انتشار النار في الهشيم ، خرجت الصورة الفاحشة المخلة عن السيطرة وتناولتها العديد من المواقع العربية ! لقد حدثت المصيبة حين قرنوا اسم بعثة الفضائح باسم تونس ، الصورة نشرتها مواقع سورية وجزائرية ومصرية وسودانية ولا ندري ان كانت مواقع الاشقاء في دولة جزر القمر بلغتهم الفضيحة ونشروا بدورهم الصورة وتهكموا على حاملي الجنسية التونسية ومن ثم تهكموا على تونس الا من بلغه خبر هيمنة اقلية العار على مفاصل الفعل في بلادنا ، ذلك فقط يمكنه تبرئة الشّعب وادانة شُعب العبودية التي وبعد ان اصابتها الثورة في الصميم عادت وتعافت ثم هاهي تنشر غسيلها في الفضاء العربي بعد ان تفننت لأكثر من 23 سنة في انتاج انواع نادرة من الذل واكتفت بنشر غسيلها على حبال الطرابلسية .بينما تمكن البوعزيزي واحرار بوزيد وبوزيان والقصرين ، بل جميع الاحرار العزل الفقراء المهمشين في تونس ، تمكنوا من رفع اسهم الوطن الى السماء ، وحسّنوا الاسم ونفخوا الروح في الراية الجامدة دوليا فاذا هي خفاقة في المنتظمات الأممية ، بينما ابناء بلادي وبناتها يراكمون الشرف لوطنهم ، تعمد شرذمة الى استنزاف محصول الاحرار ، والمؤسف ان الكم الكبير من تعليقات النشطاء العرب خلطت بين الشرذمة وبين تونس ، ما جعلهم يرمون الشعب التونسي بأبشع النعوت دون التحري وربما متأثرين بالتناغم بين البعثة المذكورة والخطاب لتعيس الذي تروج له جل وسائل الاعلام التونسية .مجرد الثناء على دكتاتور يعتبر جريمة فكيف اذا كان الثناء على سفاح ثم كيف اذا كان الامر يتعلق بزيارة استعطاف واستجداء لمجرم حرب ، والابشع ماذا لو كان القصد من الزيارة تشويه تونس وثورتها والنيل من رموزها ، والاشنع ماذا عن بعثة خسيسة تقطع آلاف الكيلومترات من اجل التآمر على ثورة بلادها والفوز بصورة مع بشار البراميل المتفجرة ، فاذا بمستشاري السفاح يجهزون لهم صورة ليلتقطوا معها صورة !!! ايها الاغبياء اولم يكن بإمكانكم طباعة صورة كبيرة للمجرم اكبر من خيبتكم لتتصورا معها في تونس وفي مقراتكم وامام اسيادكم الذين ارسلوكم دون الحاجة الى قطع كل تلك المسافة لتجدوا انفسكم أمام ذلك الاستقبال المهين ، تتقاذفكم مكاتب البعث وتتلاعب بكم عصابة السفاح ، وفي المحصلة عدتم فرحين بتصريح لنائب وزير خارجية المجرم ، يسيئ فيه الى اول رئيس تونسي انتخبته اول مؤسسة ديمقراطية في تاريخ تونس ، أي محنة تلك التي اصابت تونس حتى يخرج من بين ظهرانيها من يشد الرحال ليلتقط صورة مع الصور !!! ايها التعساء هلا ترفقتم بالجنسية التي تحملونها ويتقاسمها الشعب معكم ، هل كتب على بلادنا ان تصدر الى سوريا ثنائية مرة كالزعاف ، هل كتب عليها ان لا تصدر الشام غير القاتل والقواد !يتساءل العديد عن اهداف بعثة العار ، ومن وراء بعثة العار ، ومن جهز بعثة العار ، نقول ان الهدف هو راس الثورة في البدء والختام ، وتكمن خلف البعثة كل القوى التي اختصت منذ زلزال 23 اكتوبر في تسيير البعثات ذات الروائح الكريهة ، اما التجهيز فتم بواسطة الرساميل المعطوبة من الثورة والمرعوبة من اخطر سؤال يخشاه المال الفاسد ، "من اين لك هذا" ، وبالنسبة لعددهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ..بينما الاخبار الواردة من الشام تؤكد انهم سبعة وثامنهم كلبتهم .. هذه الانفار التي حطمت جدار الصوت في القوادة وتجاوزت بذلك القوّادة التقليديين الذين ترعرعوا في حجر فرنسا وعملوا على بقائها في بلادنا ، لقد كان قوادة ديغول يمارسون القوادة بالتخفي وعلى استحياء ، اما قوادة بشار فيمارسونها مع الدعاية ، يتلذذون بها يلهجون بذكرها كما يلهج بلال بعبارات التوحيد .

festival-364d7a6c965a85f945a6d08b76ff9310-2017-02-05 20:37:14

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