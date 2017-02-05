كاس دايفس - السويد تحسم مواجهتها مع تونس 3-2 وتصعد الى الدور الثاني

Dimanche 05 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-05 19:49:01

- تاهل المنتخب السويدي للتنس الى الدور الثاني من مسابقة كاس دايفس (المجموعة الثانية منطقة اوروربا - افريقيا) اثر تغلبه على نظيرهالتونسي 3-2 في مجموع المباريات التي جمعت بينهما ايام الجمعة والسبت والاحد بملاعب التنس بالحي الوطني الرياضي بالعاصمة.وحسم المنتخب السويدي تاهله بفضل فوز اسحاق ارفيدسن على محمد عزيز دوقاز 3-2 (6-7 و2-6 و6-1 و3-6 و6-3) يوم الاحد في اللقاء الخامس والحاسم من اجل فك التعادل بين المنتخبين.وسيواجه المنتخب السويدي في جولة البلاي اوف من الدور الثاني نظيره التركي خلال شهر افريل القادم في حين سيتبارى المنتخب التونسي مع نظيره القبرصي في نفس الفترة ضمن منافسات البلاي اوت من اجل ضمان البقاء في المجموعة الثانية.وكانت تركيا حسمت مواجهتها امام قبرص 4-1.