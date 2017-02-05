كاس دايفس - السويد تحسم مواجهتها مع تونس 3-2 وتصعد الى الدور الثاني

وحسم المنتخب السويدي تاهله بفضل فوز اسحاق ارفيدسن على محمد عزيز دوقاز 3-2 (6-7 و2-6 و6-1 و3-6 و6-3) يوم الاحد في اللقاء الخامس والحاسم من اجل فك التعادل بين المنتخبين.
وسيواجه المنتخب السويدي في جولة البلاي اوف من الدور الثاني نظيره التركي خلال شهر افريل القادم في حين سيتبارى المنتخب التونسي مع نظيره القبرصي في نفس الفترة ضمن منافسات البلاي اوت من اجل ضمان البقاء في المجموعة الثانية.
وكانت تركيا حسمت مواجهتها امام قبرص 4-1.
Publié le:2017-02-05 19:49:01
Par:incuore (Tunisia ) Par Mobile
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