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Sport

كاس دايفس - السويد تحسم مواجهتها مع تونس 3-2 وتصعد الى الدور الثاني

Dimanche 05 Février 2017
بــاب نــات - تاهل المنتخب السويدي للتنس الى الدور الثاني من مسابقة كاس دايفس (المجموعة الثانية منطقة اوروربا - افريقيا) اثر تغلبه على نظيره التونسي 3-2 في مجموع المباريات التي جمعت بينهما ايام الجمعة والسبت والاحد بملاعب التنس بالحي الوطني الرياضي بالعاصمة.
وحسم المنتخب السويدي تاهله بفضل فوز اسحاق ارفيدسن على محمد عزيز دوقاز 3-2 (6-7 و2-6 و6-1 و3-6 و6-3) يوم الاحد في اللقاء الخامس والحاسم من اجل فك التعادل بين المنتخبين.
وسيواجه المنتخب السويدي في جولة البلاي اوف من الدور الثاني نظيره التركي خلال شهر افريل القادم في حين سيتبارى المنتخب التونسي مع نظيره القبرصي في نفس الفترة ضمن منافسات البلاي اوت من اجل ضمان البقاء في المجموعة الثانية.
وكانت تركيا حسمت مواجهتها امام قبرص 4-1.



Publié le:2017-02-05 19:49:01

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h :ةgypte - Cameroun
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




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