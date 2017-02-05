الاحد الرياضي : سليم الرياحي و منصف خماخم ضيفا البرنامج

Dimanche 05 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-05 17:43:15

- يستضيف برنامج الاحد الرياضي الليلة رئيس النادي الافريقي سليم الرياحي ، و منصف خماخم رئيس الندي الصفاقسي ، و من المنتظر ان يدور الحوار مع الرياحي حول ميركاتو الافريقي و مباراة الدربي ، كما ينتظر ان يكون محور النقاش مع منصف خماخم الاوضاع المالية الصعبة التي يعانيها الفريق و التي جعلته يتعرض الى عقوبات من الفيفا منعته من الانتدابات.