Publié le:2017-02-05 17:43:15
الاحد الرياضي : سليم الرياحي و منصف خماخم ضيفا البرنامج
Dimanche 05 Février 2017
بــاب نــات - يستضيف برنامج الاحد الرياضي الليلة رئيس النادي الافريقي سليم الرياحي ، و منصف خماخم رئيس الندي الصفاقسي ، و من المنتظر ان يدور الحوار مع الرياحي حول ميركاتو الافريقي و مباراة الدربي ، كما ينتظر ان يكون محور النقاش مع منصف خماخم الاوضاع المالية الصعبة التي يعانيها الفريق و التي جعلته يتعرض الى عقوبات من الفيفا منعته من الانتدابات.
Publié le:2017-02-05 17:43:15
Publié le:2017-02-05 17:43:15
festival-df67280592b889d4f0c8e49adddf581a-2017-02-05 17:43:15
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|Quarts de Finale
|Burkina Faso
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|Tunisie
|Sénégal
|-
|Cameroun
|RD Congo
|-
|Ghana
|Egypte
|-
|Maroc
|Demi Finale
|Burkina Faso
|-
|Egypte
|Cameroun
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|Ghana
|Finale
|Egypte
|-
|Cameroun
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