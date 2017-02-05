بوركينا فاسو تنهي كأس الأمم في المركز الثالث

Dimanche 05 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-05 08:29:51

- سجل آلان تراوري هدفا في الدقيقة 89 من ركلة حرة ليمنح بوركينا فاسو المركز الثالث في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على غانا امس السبت لتعوض قليلا هزيمتها المريرة في الدورنصف النهائي.وحققت بوركينا فاسو - التي خسرت في نصف النهائي بركلات الترجيح أمام مصر يوم الأربعاء - الفوز عندما أطلق المهاجم الذي يلعب في البطولة التركية تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.وكانت غانا تخوض مباراة المركز الثالث للمرة الثالثة في اخر أربع نسخ للبطولة القارية لكنها خسرتها جميعا.وكادت أن تتقدم في أول 30 ثانية لكن جوردان ايو أهدر فرصة جيدة وأضاع إدوارد أجيمانج بادو فرصة أخرى بعدها بقليل.وأتيحت للشاب برنارد تكبيتي أخطر فرصة في الشوط الأول بعد ارتباك أمام المرمى لكن محاولته ارتدت من العارضة.كما اقترب لاعب شالكه الواعد من التسجيل بضربة رأس في منتصف الشوط الثاني لكن المنتخب الغاني دفع مجددا ثمن عدم انهاء الهجمات بشكل جيد.