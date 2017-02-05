تاريخ حافل بالإنجازات والتحديات في مواجهات مصر والكاميرون

Dimanche 05 Février 2017

وكالات

أول مواجهة أفريقية عام 1984 في ساحل العاج

نهائي 1986 ومباراة اللقب الثالث للفراعنة في مصر

دور المجموعات في كأس أفريقيا عام 1988 وتفوق أول للكاميرون

لقاء آخر في دور المجموعات بنسخة عام 1996 وتفوق كاميروني جديد

مواجهة في مالي عام 2002 والكاميرون تحقق اللقب الرابع في تاريخها

المواجهة السادسة في تونس عام 2004 والتعادل الثاني في تاريخ المواجهات الأفريقية المباشرة

انتصاران لمصر بعد 24 عاما في نسخة غانا عام 2008

آخر مواجهة جمعتهما عام 2010 في أنغولا وتفوق مصري جديد





Publié le:2017-02-05 14:18:54

- وصل المنتخب المصري إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2017 في الغابون، للمرة الثامنة في تاريخه ليواجه نظيره الكاميروني في النهائي للمرة الثالثة في تاريخ المسابقة، في مباراة يسعى من خلالها الفراعنة إلى تحقيق اللقب الأفريقي الثامن عبر تاريخهم، في وقت تطمح فيه الكاميرون إلى تحقيق لقبها الخامس في البطولة الأهم على مستوى منتخبات القارة السمراء، نستعرض لكم جميع مواجهات المنتخبين التاريخية في كأس أمم أفريقيا.تقابل المنتخبان في تسع مواجهات سابقة في البطولة الأفريقية، فازت مصر في أربع منها، وانتصرت الكاميرون في ثلاث، وحدث التعادل في مناسبتين، حسم إحداهما المنتخب المصري بركلات الترجيح في نهائي كأس أفريقيا عام 1986.تواجه الفريقان في دور المجموعات لتلك البطولة، إذ وقعا في المجموعة الأولى إلى جانب ساحل العاج وتوغو، ونجح المنتخب المصري في حسم تلك المواجهة لصالحه بهدف نظيف سجله النجم طاهر أبو زيد عند الدقيقة 78، ليتصدر الفراعنة فرق المجموعة وتأتي الكاميرون ثانيا، ويعبر المنتخبان معا إلى نصف النهائي.خسر المنتخب المصري مباراة نصف النهائي أمام المنتخب النيجيري بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، في وقت تغلبت فيه الكاميرون على الجزائر بركلات الترجيح كذلك، ليتغلب أسود الكاميرون في النهائي على نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدف ويحقق الأسود لقبهم الأفريقي الأول، في حين خسرت مصر من الجزائر بنفس النتيجة ليحتل المنتخب المصري المركز الرابع.اصطدم المنتخب الكاميروني بالمنتخب المصري في نهائي الكأس، وانتهت مباراتهما بالتعادل السلبي، لكن الفراعنة حسموا تلك المواجهة بركلات الترجيح التي منحتهم اللقب الثالث في "كان"، بعد لقبي 1957 و1959.التقى المنتخبان في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في تلك النسخة، في العاصمة المغربية، الرباط، ونجح المنتخب الكاميروني في هزيمة مصر للمرة الأولى في البطولات الأفريقية عبر هدف سجله النجم التاريخي للأسود روجيه ميلا عند الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء.وودع الفراعنة تلك النسخة من الدور الأول بعد أن احتلوا المركز الثالث خلف الكاميرون ونيجيريا في وقت تابعت فيه الكاميرون طريقها نحو اللقب الثاني في تاريخها، بعد ان فازت على نيجيريا في النهائي بهدف نظيف.تقابلت مصر مع الكاميرون مجددا في دور المجموعات من نسخة عام 1996، وفاز المنتخب الكاميروني بتلك المواجهة بهدفين مقابل هدف وحيد، إذ سجل هدفي الكاميرون فرانسوا بييك ووألفون تشامي، في حين سجل الهدف الوحيد لمصر في تلك المواجهة اللاعب علي ماهر.ورغم الخسارة أمام الكاميرون، إلا أن المنتخب المصري تأهل لربع النهائي قبل أن يخسر من زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ويودع البطولة، في حين خرجت الكاميرون من دور المجموعات في البطولة التي أقيمت في جنوب أفريقيا.تواجه المنتخبان في ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ مبارياتهما الأفريقية، وفازت الكاميرون في تلك المواجهة بهدف نظيف سجله اللاعب باتريك مبوما، لتعبر الكاميرون إلى نصف النهائي وتواجه مالي وتهزمها بثلاثية نظيفة، قبل أن تقهر السنغال في النهائي بركلات الترجيح.وقعت الكاميرون ومصر في المجموعة الثالثة في تلك البطولة، إلى جانب الجزائر وزيمبابوي، وانتهت تلك المواجهة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وتأهلت الكاميرون إلى ربع النهائي رفقة الجزائر، وودعت مصر البطولة من الدور الأول.بعد انتصار غاب منذ عام 1984 لمصر على الكاميرون في البطولات الأفريقية، اكتسح الفراعنة خصمهم بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة دور المجموعات إذ سحل حسني عبد ربه هدفين وسجل محمد زيدان هدفين لمصر، في وقت سجل فيه النجم صامويل إيتو هدفين للكاميرون في تلك المواجهة.تأهل المنتخبان معا إلى ربع النهائي، وتقابلا في المباراة النهائية، بقي التعادل سيد الموقف في تلك المواجهة حتى سجل النجم المصري محمد أبوتريكة هدف الفوز باللقب السادس لبلاده عند الدقيقة 78 من عمر تلك المباراة، لتنكسر عقدة 24 عاما لم ينجح فيها الفراعنة في الفوز على الكاميرون في البطولات الأفريقية.تواجه المنتخبان في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2010 في أنغولا، ونجح الفراعنة باكتساح الأسود بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حين سجل الصقر أحمد حسن هدفين لمصر في حين سجل محمد ناجي "جدو" الهدف الثالث لمصر، وسجل إيمانا هدف الكاميرون في تلك المواجهة.تابعت مصر طريقها في تلك البطولة للمباراة النهائية، إذ فازت على الجزائر في نصف النهائي بأربعة أهداف نظيفة، لتلتقي غانا في النهائي وتهزمها بهدف تاريخي لجدو، منح اللقب السابع للفراعنة في تاريخهم.