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Médias

ناجي جلول: أعتبر زين العابدين بن علي رجل دولة ومنصف المرزوقي لا

Samedi 04 Février 2017
بــاب نــات - يستضيف برنامج لمن يجرؤ فقط الأحد 5 فيفري وزير التربية ناجي جلول اضافة الى المدرب الوطني السابق فوزي البنزرتي.
وهاجم ناجي جلول رئيس الجمهورية السابق محمد منصف المرزوقي قائلا أن هذا الأخير " ليس رجل دولة".

وقال ناجي جلول " أعتبر زين العابدين بن علي رجل دولة ومنصف المرزوقي لا", مضيفا " أسوء فترة في رئاسة الجمهورية التونسية هي فترة حكم منصف المرزوقي".
وفي سؤاله عن أيهما يختار لو توجه له الدعوة للعشاء رفقة راشد الغنوشي أو الحمة الهمامي, قال ناجي جلول " أختار راشد الغنوشي".
من جانبه انتقد المدرب الوطني السابق فوزي البنزرتي فترة حكم منصف المرزوقي قائلا " منصف المرزوقي شخص مريض ورّبي يفرّج عليه".




Publié le:2017-02-04 23:17:29

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2 de 2 commentaires pour l'article 137954

Elmejri  (Switzerland)  |Samedi 04 Février 2017 à 23h 46m | Par           
من ايجابيات ثورة الشباب انها كشفت القناع عن اسقط و ارخص و انذل و احقر السياسيين وثرثارة البلاتوات من ضيوف ومضيفين في تونس ....اما الدكتور المرزوقي فهو غني عن التعريف ومعروف في أنحاء العالم...

Henda Yassin Adem  (Tunisia)  |Samedi 04 Février 2017 à 23h 45m |           
السيرة الذاتية لرئيس تونس الطرطور

- طبيب، ناشط حقوقي، مفكر و كاتب سياسي له اكثر من 100 ندوة و مقال
- دكتور في الطب من جامعة سترازبورغ إختصاص :
الطب الباطني / الطب الوقائي / طب الأعصاب
- إجازة في علم النفس من كلية العلوم الإنسانية بفرنسا )صوربون(
- استاذ سابق بكلية سترازبورغ
- أستاذ سابق بقسم الأعصاب بتونس
- أستاذ للطب الحديث بجامعة باريس
- 1970: جائزة المهاتما غاندي للمسابقة العالمية للشبان
- 1975: تجربة الطب في خدمة الشعب في الصين
- 1980: إنخرط في مجموعة الديمقراطيين الليبراليين
- 1981: جائزة المؤتمر المغاربي للطب
- 1982: جائزة المغرب العربي في الطب
- 1987: جائزة سكانو الإيطالية
- 1989: جائزة المؤتمر الطبي العربي
- 1989: جائزة المعهد الفرنسي للصحة
- 1992: ترأس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان
- 1993: احيل على القضاء اثر تكوينه لجمعية الدفاع عن المساجين السياسيين
- 1994: سجن في السجن الإنفرادي لمدة 4 أشهر، أطلق سراحه في جويلية من نفس السنة اثر حملة وطنية ودولية وتدخل نلسن ماندلا
- 1994: جائزة هيومن رايتس واتش الأمريكية
- 1995: منع من أي بحث علمي
- 1996: جائزة كامب العالمية لحقوق الطفل
- 1996: جائزة رجال العلم الذين تميزوا بنضالهم من أجل حقوق الإنسان من الأكاديمية الأمريكية للعلوم
- 1997: أسس مع مصطفى بن جعفر وسهام بن سدرين وعمر المستيري وراضية النصراوي وحمة الهمامي ومختار الطريفي وأنور القوصري ونجيب الحسني اللجنة العربية لحقوق الإنسان وترأسها إلى غاية 2000
- 2000: طرد من كلية الطب بسوسة
- 2000: أسس رفقة مجموعة من الحقوقيين الشبكة الإفريقية لحقوق الطفل
- 2001: أسس صحبة سهام بن سدرين وثلة من المناضلين التونسيين المجلس الوطني للحريات
- 2001: أسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية
- 2006 عاد إلى تونس دون موافقة السلطة للدعوة إلى عصيان مدني بهدف إسقاط نضام بن علي رحّل بعدها الى فرنسا
الكتب الطبية
1979 L’arrache corps
1982
تاريخ الطب للأطفال
El experimentacionen el ombre
1987
الزهري
الدليل في التثقيف الصحي
نموّ طفلك الجسمي والحركي
1995 المدخل الى الطب المندمج 1/2/3
2004 المشاكل الصحية الكبرى للنساء في العالم العربي
الكتب الادبية
1983 الطبيب والموت
1990 في سجن العقل
2001/2003 الرحلة 1/2/3/4/5
الكتب السياسيّة
1982 لماذا ستطأ الأقدام العربية ارض المرّيخ
1986 دع وطني يستيقظ
Arabes, si vous parliez 1987
1990 La mort apprivoisée
1996 حقـــــوق الإنســــــان ... الرؤيـــــا الجديـــــدة
1996 الاستقلال الثاني
2001 هل نحن أهل للديمقراطية ؟
2003 من الخراب إلى التأسيس / الإنســــان الحــرام
2004 عن أية ديمقراطية تتحدّثون ؟
2004 Le mal arabe
2006 حتى يكون للأمة مكان في هذا مانالز

سؤال: قولو لي من هو الطرطور ؟؟؟



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h :Burkina Faso - Ghana Ghana
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




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