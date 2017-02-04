وهاجم ناجي جلول رئيس الجمهورية السابق محمد منصف المرزوقي قائلا أن هذا الأخير " ليس رجل دولة".
وقال ناجي جلول " أعتبر زين العابدين بن علي رجل دولة ومنصف المرزوقي لا", مضيفا " أسوء فترة في رئاسة الجمهورية التونسية هي فترة حكم منصف المرزوقي".
وفي سؤاله عن أيهما يختار لو توجه له الدعوة للعشاء رفقة راشد الغنوشي أو الحمة الهمامي, قال ناجي جلول " أختار راشد الغنوشي".
من جانبه انتقد المدرب الوطني السابق فوزي البنزرتي فترة حكم منصف المرزوقي قائلا " منصف المرزوقي شخص مريض ورّبي يفرّج عليه".
Publié le:2017-02-04 23:17:29
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
Sur:ناجي جلول: أعتبر زين العابدين بن علي رجل دولة ومنصف المرزوقي لا