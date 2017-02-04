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Journaux Médias ناجي جلول: أعتبر زين العابدين بن علي رجل دولة ومنصف المرزوقي لا Samedi 04 Février 2017 بــاب نــات - يستضيف برنامج لمن يجرؤ فقط الأحد 5 فيفري وزير التربية ناجي جلول اضافة الى المدرب الوطني السابق فوزي البنزرتي.

وهاجم ناجي جلول رئيس الجمهورية السابق محمد منصف المرزوقي قائلا أن هذا الأخير " ليس رجل دولة".



وقال ناجي جلول " أعتبر زين العابدين بن علي رجل دولة ومنصف المرزوقي لا", مضيفا " أسوء فترة في رئاسة الجمهورية التونسية هي فترة حكم منصف المرزوقي".

وفي سؤاله عن أيهما يختار لو توجه له الدعوة للعشاء رفقة راشد الغنوشي أو الحمة الهمامي, قال ناجي جلول " أختار راشد الغنوشي".

من جانبه انتقد المدرب الوطني السابق فوزي البنزرتي فترة حكم منصف المرزوقي قائلا " منصف المرزوقي شخص مريض ورّبي يفرّج عليه".









Publié le:2017-02-04 23:17:29

- يستضيف برنامج لمن يجرؤ فقط الأحد 5 فيفري وزير التربية ناجي جلول اضافة الى المدرب الوطني السابق فوزي البنزرتي.وهاجم ناجي جلول رئيس الجمهورية السابق محمد منصف المرزوقي قائلا أن هذا الأخير " ليس رجل دولة".وقال ناجي جلول " أعتبر زين العابدين بن علي رجل دولة ومنصف المرزوقي لا", مضيفا " أسوء فترة في رئاسة الجمهورية التونسية هي فترة حكم منصف المرزوقي".وفي سؤاله عن أيهما يختار لو توجه له الدعوة للعشاء رفقة راشد الغنوشي أو الحمة الهمامي, قال ناجي جلول " أختار راشد الغنوشي".من جانبه انتقد المدرب الوطني السابق فوزي البنزرتي فترة حكم منصف المرزوقي قائلا " منصف المرزوقي شخص مريض ورّبي يفرّج عليه".

festival-6229328150a59315b9ee11825648f8d7-2017-02-04 23:17:29

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Elmejri (Switzerland) | Samedi 04 Février 2017 à 23h 46m | Par