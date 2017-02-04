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Tribune

الوجه الخفي في استقبال جثمان الشهيد بوبكر الثابتي

Samedi 04 Février 2017
بقلم: شكري بن عيسى (*)

حالة امتعاض واستياء عميق عبر عنها مئات المواطنين، الذين حضروا لاستقبال جثمان شهيد العملية الارهابية بكندا، التونسي بوكر الثابتي، بعد عزلهم جانبا ومنعهم من الدخول وقراءة الفاتحة وتعزية عائلة الشهيد، داخل قاعة الاستقبال.

منذ الساعة الثالثة بعد الزوال بدأ توافد المواطنين على المطار، ولكن القاعة المخصصة لوصول الشهيد الذي كانت تنتظره عائلته، لم يسمح بدخولها سوى بعض النواب وقيادات سياسية قبل ان يلتحق بهم الشاهد والجهيناوي، وسجلنا بذلك مشهد متشظي بين الاستقبال "الرسمي" وبين الحاضرين من المواطنين الذي تُركوا جانبا.

وفي الوقت الذي توافد فيه الحضور للتعبير عن الوحدة الوطنية المستوجب استحضارها في هذه الحالة، والتعبير عن التنديد العالي بالصوت الواحد بالارهاب الغادر الذي استهدف المركز الثقافي الاسلامي بكيباك بمن فيه من مدنيين ابرياء عزل، اختار الحضور "الرسمي" التقسيم والتمييز، وتم اعلام المواطنين من الامنيين بانه لا يسمح بالدخول الا للوزراء والنواب والسياسيين.


والصدمة اصابت الحضور المواطني، الذي انتظر وجها على شاكلة ما حصل في كندا، من موكب مهيب كرّس الوحدة الوطنية، حضر فيه الوزير الاول الكندي جنبا الى جنب مع شعبه، وسخّرت له كل القنوات التلفزية بلا استثناء لنقله على الهواء، ووقفت فيه الانفاس في كل كندا، والتأثر العميق ظاهر على السياسيين الذين برزوا في موقف الخشوع التام، لكن الخيبة هنا كانت عارمة باستثناء المواطنين من الاستقبال لشهيد الوطن، ولم تخرج في النهاية في الاعلام الرسمي "وات" سوى صور "الرسميين"، وتم التعامل مع الحاضرين كمواطنين درجة دنيا.

المواطنين حضروا الحقيقة لتعزية عائلة الشهيد وللتضامن معها في المصاب الجلل، ومواساتهم فيما لحقهم من جزاء الارهاب الاعمى، والتعبير بالصوت العالي بان الثابتي هو شهيد كل تونس، ولم يتمكنوا من ذلك الا بعد خروج جثمان الشهيد في اتجاه المستشفى حيث قرؤوا الفاتحةعلى روحه الطاهرة ودعوا له بالرحمة، والخيبة بادية على كل الوجوه من حكومة ترفع "الوحدة الوطنية" و"محكافحة الارهاب" وتخفق في الالتفاف بشعبها وفي تكريس التضامن الفعلي عند الاختبار الفعلي.

المهم ان عائلة الشهيد وجدت مئات المواطنين من مختلف الجهات والحساسيات السياسية والفكرية، كرسوا وحدة وطنية شعبية حقيقية وكانوا باحساس واحد وقلب واحد، واعتبروا الشهيد شهيدهم الغالي بعيدا عن البروتوكولات والصور والاضواء، التي لا تعنيهم بقدر تعبيرهم عن التعاطف والتضامن مع العائلة المكلومة المحتسبة وخاصة زوجته وابنائه، الذين سجل معهم الشعب بجميع فئاته وشاركهم بالغ الاسى بفقدان الشهيد الغالي!!

(*) قانوني وناشط حقوقي





Publié le:2017-02-04 21:00:33

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1 de 1 commentaires pour l'article 137951

Amar Abou  (Tunisia)  |Samedi 04 Février 2017 à 21h 23m |           
فضيحة بكل المعاني حكومة لاتمثل الشعب ترفع شعارات خاوية لاعلاقة لها باهتمامات الشعب فهي لاتلهث الا وراء الصور وتمثل على الشعب وباختصار لقد عدنا الى عهد الاستبداد لا تسامح فبما انتخب داء تونس العصابة المجرمة



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h :Burkina Faso - Ghana Ghana
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




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